Alineaciones confirmadas Dinamarca vs Túnez | Grupo D Qatar 2022

La Selección de Dinamarca inicia su participación en el Mundial de Qatar 2022 ante el equipo de Túnez, el equipo danés nunca ha perdido ante rivales de África en su historia dentro del máximo evento futbolístico, con un balance de 2 victorias y 2 empates; cabe mencionar que el equipo dirigido por Kasper Hjulmand han calificado de la fase de grupos en 4 de sus 5 participaciones previas.

Alineaciones confirmadas del juego Dinamarca vs Túnez

Los técnicos confirmaron sus formaciones para encarar el duelo de inicio del Grupo D del Mundial de Qatar 2022. La Selección de Dinamarca es una de la favoritas para ser de las grandes sorpresar del torneo.

La selección de Túnez dio a conocer el 11 con el que va encarar su deut mundialista ante Dinamarca.

¿Horario y dónde ver gratis Dinamarca vs Túnez EN VIVO?

No te pierdas el inicio de la actividad del Grupo D, y el primero de nuestra triple cartelera en punto de las 4:00 am (tiempo del centro de México), Argentina vs Saudita, por Azteca 7, Dinamarca vs Túnes y México vs Polonia el Canal del Mundial, con el mejor equipo de narradores de este país.