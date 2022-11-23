Guillermo Ochoa revela su secreto para vencer a Lewandowski

La Selección Mexicana hizo su presentación en Qatar 2022 ante el equipo de Polonia; el equipo nacional plantó un partido con mucha personalidad, dominando en todas las facetas del juego, sin embargo, la falta de gol al frente ocasionó que Guillermo Ochoa se convirtiera en la gran figura del partido concerniente al Grupo C.

El guardameta mexicano se convirtió en el héroe del partido al atajar el penalti en el momento crucial del encuentro y contra la principal figura del equipo de Polonia, Robert Lewandowski. Al finalizar el duelo, Guillermo Ochoa reveló el secreto que le permitió vencer al delantero en el mano a mano.

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El secreto de Guillermo Ochoa para atajar el penal de Lewandowski

Guillermo Ochoa reveló ante la prensa su secreto para realizar la formidable atajada desde los once pasos a Robert Lewandowski; el arquero mexicano puntualizó que todo fue producto del trabajo que se realizó para encarar el compromiso ante el equipo europeo.

"Trabajamos en eso durante dos meses con Gustavo Piñero, es algo difícil porque ves sus penales en video, que son más de 100, y no sabes a dónde va a tirar, pero la final estoy feliz de atajar el penal y mantener el cero, declaró Guillermo Ochoa.

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Segundos antes de que Lewandowski realizara su cobro, Memo Ochoa tuvo un ligero movimiento hacia la derecha, provocando que el artillero del Barcelona eligiera apuntar su tiro al lado opuesto, sin embargo, ese movimiento le permitió tomar más impulso para lanzarse al lado al que iba dirigido el balón y así, darle el punto al equipo mexicano.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Mexico v Poland - Stadium 974, Doha, Qatar - November 22, 2022 Poland’s Robert Lewandowski looks dejected after having a penalty kick saved by Mexico’s Guillermo Ochoa REUTERS/Hannah Mckay|Reuters

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El mensaje de Guillermo Ochoa en redes sociales

"Para mi familia, amigos y seres queridos que siempre están ahí cuando la cosa se pone difícil va por ustedes y siempre para ustedes... los amo! GRACIAS X SIEMPRE ESTAR... y a la gente q siempre ha creido en mí. Por días como hoy vale la pena sacrificarlo todo", publicó en Twitter el portero de la Selección Mexicana.

Los partidos que le quedan a la Selección Mexicana

Jornada 2:

Polonia vs Arabia Saudita | Estadio Qatar Foundation, sábado 26 de noviembre | 07:00

Argentina vs México - | Estadio Lusail, sábado 26 de noviembre | 13:00

Jornada 3:

Polonia vs Argentina | Estadio 971, miércoles 30 de noviembre | 13:00

México vs Arabia Saudita | Estadio Lusail, miércoles 30 de noviembre | 13:00