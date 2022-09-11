La emotiva reacción de la novia de Jorge Sánchez tras su asistencia

Los mexicanos presentes en Europa siguen dando mucho de qué hablar y prueba de ello es el recién llegado, ya que Jorge Sánchez ya dio su primera asistencia con el Ajax, en la goleada ante el Heerenveen, misma que provocó una emotiva reacción con su novia.

Jorge Sánchez dejó al América hace unas semanas y no ha tardado mucho en responder con el Ajax, pues pese a no ser un titular indiscutible, al momento, suma minutos, aporta en lo colectivo y ahora asiste, hecho que le hará bien a su paso por Países Bajos.

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La emotiva reacción entre Jorge Sánchez y su novia

Este sábado 10 de septiembre el Ajax de los mexicanos Edson Álvarez y Jorge Sánchez se midió ante el Heerenveen por una jornada más de la Eredivisie, donde tuvieron una tarde tranquila tras golear por 5-0, pero lo mejor vendría por el cuarto gol.

Edson Álvarez tuvo el balón cerca del centro del campo y metió un pase extraordinario para su excompañero del América, quien llegó a la línea de fondo, puso un pase raso y con ello Kudus pondría el 4-0 en el marcador.

Luego de que culminó el partido, Linda Villanueva, novia de Jorge Sánchez, publicó un mensaje en sus redes sociales, mismo donde aparece la reacción del futbolista con ella, ya que le escribió las siguientes palabras.

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“Mi jorgito me habla terminando el partido, con una sonrisa enorme y me dice: ‘Mi primera asistencia mi amor, estoy muy feliz’”, escribió Linda Villanueva en su cuenta de Twitter.

Mi Jorgito me habla terminando el partido, con una sonrisa enorme y me dice “Mi primera asistencia mi amor, estoy muy feliz” 🙏🏻🥹💖 — Linda Villanuevaˇ (@_LindaHz) September 10, 2022

De momento Jorge Sánchez ha disputado un total de 4 encuentros con el Ajax en esta temporada 2022-23, mismos donde no ha logrado marcar gol pero sí tiene esta primera asistencia, además de que ya pudo debutar en la Champions League y pelea por un puesto en el 11 inicial.

