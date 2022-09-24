México 1-0 Perú | Resumen | Amistoso rumbo a Qatar 2022
El equipo mexicano insistió en romper el cero en el Rose Bowl; sobre el final del partido Hirving Lozano logró el gol y le dio el triunfo a los aztecas
El cuadro de México consiguió una victoria que inyecta de confianza a los comandados por Gerardo Martino, pues se impuso 1-0 ante su similar de Perú, selección que presentó el debut de entrenador Juan Reynoso en el banquillo.
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Hirving Lozano le dio e triunfo a México
Luego de varios intentos de gol, por parte Henry Martín y Edson Álvarez, quiénes estuvieron más cerca de anotar en el partido, el jugador que lo logró romper el cero en el Rose Bowl fue Hirving Lozano en la parte final del cotejo.
¿Cuál es el próximo partido de México?
El equipo de Gerardo el ‘Tata’ Martino juega ante Colombia en el Estadio Levi’s el día 27 en punto de las 8:45 horas, tiempo del Centro de México, estos partidos son fundamentales para decidir la lista final que el estratega argentino revelará previo al arranque de la Copa del Mundo.
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