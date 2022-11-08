Oficial: México anuncia su primera baja para el Mundial de Qatar 2022

La Selección Mexicana ya tiene a su primera baja rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Luego de que se diera a conocer la lista preliminar de Gerardo Martino para los juegos amistosos en Girona, la Federación Mexicana de Futbol dio el anuncio sobre el jugador que no llega al Mundial.

“La Dirección de Selecciones Nacionales Varoniles informa, tras la comunicación pertinente entre Gerardo Martino, Director Técnico de la SNM y Jesús Manuel Corona, que el jugador no podrá ser integrado a la concentración de la Selección Nacional de México rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022.

Lo anterior, debido a que no se ha completado su proceso de recuperación, tras la lesión sufrida en agosto de este año. El equipo de Selecciones Nacionales seguirá al pendiente de su evolución, en espera de que Jesús tenga un exitoso y pronto regreso a las canchas”, se lee en el comunicado de la FMF.

Desde el pasado mes de agosto, Jesús Manuel Corona sufre una rotura de peroné y ligamentos en el tobillo. Incluso, en días anteriores el entenador del Sevilla, Jorge Sampaoli, había hablado sobre las complicaciones en la recuperación del jugador mexicano dando una fecha estimada de regreso.

“Tecatito va progresando día a día, su fecha de alta para que vuelva a entrenar progresivamente con el grupo es el 1 o 2 de diciembre. Tuvo una lesión muy grave y adelantarla sería riesgoso", dijo el estratega del equipo de La Liga.

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Los partidos de México en el Mundial de Qatar 2022

En la Copa del Mundo de Qatar 2022, la Selección Mexicana se encuentra ubicada en el Grupo C. El combinado de Gerardo Martino hace su debut ante Polonia el 22 de noviembre. Como segundo rival se miden a Argentina el día 26 y cierran la Fase de Grupos ante Arabia Saudita el próximo 20 de noviembre.

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