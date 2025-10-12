deportes
México vs Colombia: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY sábado 11 de octubre, partido rumbo al Mundial 2026 de la Fecha FIFA; marcador online y por internet

México se mide ante Colombia en amistoso internacional a 9 meses de la Copa del Mundo; el duelo se celebra en el majestuoso AT&T Stadium de Dallas.

mexico colombia amistoso en vivo azteca deportes
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Selección Azteca
Tras la derrota y eliminación de México vs Argentina en el Mundial sub 20 , este sábado la Selección Mexicana mayor toma su turno y entra en acción para enfrentar al cuadro de Colombia, en un amistoso internacional con sabor a Copa del Mundo. El partido se da justo a 9 meses para que ruede el balón en el Estadio Azteca. Este encuentro que forma parte de la Fecha FIFA y de los exámenes de este mes al cuadro de Javier Aguirre, lo podrás ver EN VIVO aquí a través de Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación con los comentarios y narración del mejor equipo.

El equipo del Vasco Aguirre se mete a una cancha del Estadio AT&T Stadium que tendría los accesos agotados, por lo que el cuadro azteca tendrá a 80 mil espectadores para este duelo que luce complicado en contra del cuadro sudamericano que entrena Néstor Lorenzo.

Te podría interesar: TRIONDA se estrenará en el México vs Colombia

Los equipos van con lo mejor que tienen al alcance, pensando seriamente ya rumbo al Mundial, pues las fechas FIFA se agotan y este año aún les queda tres compromisos para experimentar y probar jugadores.

Te podría interesar: Jugador de México emigraría a el Ajax ¡Es oficial el interés!

México vs Colombia, un duelo muy parejo

Como referencia considerando el ranking FIFA del mes de septiembre, se conoce que México está ubicado en el escalón 14 del mundo, en tanto que Colombia lo aventaja solo por un sitio instalándose en el escalafón 13.

En el ranking pasado los papeles estaban invertidos, pero para FIFA los momentos generales y en el análisis México y Colombia están muy parejos.

James Rodríguez y Luis Suárez
Selección Colombia / X
James Rodríguez fue vinculado al Club América desde Colombia

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Autor / Redactor

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

