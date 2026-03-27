México es un país único en futbol y esta cifra lo demostró: la afición mexicana es como ninguna otra

Aunque al Estadio CDMX (antes Azteca) le falta una sola cosa para estar 100% listo, lo cierto es que todo México ya palpita la Copa Mundial de la FIFA 2026 y hay algo que demostró que la afición mexicana es inigualable, como ninguna otra, un país que respira futbol y que llena los estadios.

Resulta que mientras se compara el sueldo de Javier Aguirre con el de Roberto Martínez en Portugal, México fue tendencia por su amplia convocatoria a los partidos del Repechaje Intercontinental de cara a la Copa del Mundo que comenzará el próximo 11 de junio. Pues hubo una gran cifra de asistencia al Estadio Monterrey y al Estadio Guadalajara.

El Repechaje Intercontinental para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México

Los distintos reportes confirman que el Estadio Monterrey reunió a 33 mil aficionados en el partido de repechaje entre Surinam y Bolivia (jugará con Iraq la final). En tanto, el Estadio Guadalajara contó con una asistencia de 40 mil personas para el encuentro entre Nueva Caledonia y Jamaica (enfrentará a RD Congo en la final).

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En total, más de 70 mil espectadores se hicieron presentes para ver a 4 selecciones con poca exposición internacional y muy poco conocidas en el territorio mexicano. Todo esto deja claro el enorme entusiasmo por el futbol en México, un país apasionado por este deporte.

Bailey Cadamarteri celebrates his goal 0-1 of Jamaica during of the FIFA World Cup 2026 Play-Off Path-A Semi-final Tournament match between New Caledonia and Jamaica on March 26, 2026 at Guadalajara Stadium, in Guadalajara, Jalisco, Mexico.|Carlos Zepeda/Carlos Zepeda

¿Qué partidos se juegan en México en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Estadio CDMX (antes Azteca):

México vs. Sudáfrica: Fase de grupos, Jueves 11 de junio

Colombia vs. Uzbekistán: Fase de grupos, Miércoles 17 de junio

México vs. UEFA D: Fase de grupos, Miércoles 24 de junio

1° Grupo A vs. 3° Grupo C/E/F/H/I: 16avos de final, Martes 30 de junio

Equipos a confirmar: Octavos de final, Domingo 5 de julio

El partido marcará la reapertura del Estadio Ciudad de México luego de las renovaciones a las que fue sometido previo a la Copa del Mundo de la FIFA 2026|Reuters

Estadio Monterrey:

Túnez vs. UEFA B: Fase de grupos, Domingo 14 de junio

Túnez vs. Japón: Fase de grupos, Sábado 20 de junio

Corea del Sur vs. Sudáfrica: Fase de grupos, Miércoles 24 de junio

1° Grupo F vs. 2° Grupo C: 16avos de final, Lunes 29 de junio

Estadio Guadalajara, Jalisco: