México es un país único en futbol y esta cifra lo demostró: la afición mexicana es como ninguna otra
Preparándose para la Copa Mundial de la FIFA 2026, el público mexicano emocionó a todos
Aunque al Estadio CDMX (antes Azteca) le falta una sola cosa para estar 100% listo, lo cierto es que todo México ya palpita la Copa Mundial de la FIFA 2026 y hay algo que demostró que la afición mexicana es inigualable, como ninguna otra, un país que respira futbol y que llena los estadios.
Resulta que mientras se compara el sueldo de Javier Aguirre con el de Roberto Martínez en Portugal, México fue tendencia por su amplia convocatoria a los partidos del Repechaje Intercontinental de cara a la Copa del Mundo que comenzará el próximo 11 de junio. Pues hubo una gran cifra de asistencia al Estadio Monterrey y al Estadio Guadalajara.
El Repechaje Intercontinental para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México
Los distintos reportes confirman que el Estadio Monterrey reunió a 33 mil aficionados en el partido de repechaje entre Surinam y Bolivia (jugará con Iraq la final). En tanto, el Estadio Guadalajara contó con una asistencia de 40 mil personas para el encuentro entre Nueva Caledonia y Jamaica (enfrentará a RD Congo en la final).
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En total, más de 70 mil espectadores se hicieron presentes para ver a 4 selecciones con poca exposición internacional y muy poco conocidas en el territorio mexicano. Todo esto deja claro el enorme entusiasmo por el futbol en México, un país apasionado por este deporte.
¿Qué partidos se juegan en México en la Copa Mundial de la FIFA 2026?
Estadio CDMX (antes Azteca):
- México vs. Sudáfrica: Fase de grupos, Jueves 11 de junio
- Colombia vs. Uzbekistán: Fase de grupos, Miércoles 17 de junio
- México vs. UEFA D: Fase de grupos, Miércoles 24 de junio
- 1° Grupo A vs. 3° Grupo C/E/F/H/I: 16avos de final, Martes 30 de junio
- Equipos a confirmar: Octavos de final, Domingo 5 de julio
Estadio Monterrey:
- Túnez vs. UEFA B: Fase de grupos, Domingo 14 de junio
- Túnez vs. Japón: Fase de grupos, Sábado 20 de junio
- Corea del Sur vs. Sudáfrica: Fase de grupos, Miércoles 24 de junio
- 1° Grupo F vs. 2° Grupo C: 16avos de final, Lunes 29 de junio
Estadio Guadalajara, Jalisco:
- Corea del Sur vs. UEFA D: Fase de grupos, Jueves 11 de junio
- México vs. Corea del Sur: Fase de grupos, Jueves 18 de junio
- Colombia vs. FIFA 1: Fase de grupos, Martes 23 de junio
- Uruguay vs. España: Fase de grupos, Viernes 26 de junio.