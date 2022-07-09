México vs Arabia Saudita en Qatar 2022: Fecha y horario del partido

La Selección de México sigue su preparación de cara al Mundial y en Qatar 2022 sostendrán tres partidos muy complicados en la Fase de Grupos; el último será ante Arabia Saudita, mismo del que te contaremos la fecha, a qué hora será transmitido en nuestro país y otros detalles.

El conjunto azteca ha cerrado ya algunos partidos amistosos que sostendrá previo a que inicie el máximo torneo a nivel de selecciones y esperan llegar en buen nivel, pues como sabemos, dejar 1 punto en el camino puede ser letal para cualquier equipo, por lo que saldrán a ganar.

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¿Cuándo y a qué hora se juega el México vs Arabia Saudita?

El Mundial de Qatar 2022 dará inicio el próximo 21 de noviembre, fecha en que el mundo entero estará atento a todo lo que suceda en las distintas canchas ya que los mejores jugadores del planeta se reunirán en un mismo lugar.

México enfrentará primero a Polonia, después jugará en contra de Argentina y Lionel Messi y su duelo final en Fase de Grupos será en contra de Arabia Saudita, mismo que se jugará el próximo 30 de noviembre, un día que tendrá emoción y nerviosismo.

Hay que recordar que el horario de Qatar es muy distinto al de México, pues nos llevan 8 horas de diferencia, pero esto no será impedimento para ver el juego ante Arabia Saudita, ya que aquí podremos verlo en punto de las 13:00 hrs (tiempo del centro del país).

México comparte el Grupo C con los ya mencionados Polonia, Argentina y Arabia Saudita, donde los dos primeros rivales pintan para ser muy complicados, por lo que cerrar esta fase con victoria podría ser vital.

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El objetivo de la Selección Mexicana será, como en ocasiones anteriores, acceder al anhelado quinto partido y de ahí para adelante, hecho que parece complejo más no imposible.

