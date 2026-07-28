El México vs Argentina que estaba casi confirmado y se canceló antes del Mundial

Durante varios meses se dijo que México y Argentina anunciarían un partido amistoso antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ —con mejor gol ya definido—. Las conversaciones avanzaban, pero el encuentro desapareció del calendario.

La posibilidad de ver a la Selección Mexicana frente a la (por entonces) campeona del mundo tomó fuerza durante 2025. Incluso dirigentes de ambas federaciones reconocieron públicamente que las negociaciones para jugar en Estados Unidos.

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México y Argentina sí negociaron un amistoso

En septiembre de 2025, Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), aseguró que el amistoso frente a México formaba parte de la planificación previa al Mundial y que únicamente faltaba definir la sede.

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Meses después, el presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, también confirmó que las conversaciones existían. Señaló que el aspecto contractual era el último paso pendiente.

Lionel Messi celebrates his goal 1-0 of Argentina during the game Argentina vs Mexican National Team (Mexico), Corresponding to Group C of the FIFA World Cup Qatar 2022, at Lusail Stadium, Lusail, Doha, November 26, 2022.



Lionel Messi celebra su gol 1-0 de Argentina durante el partido Argentina vs Seleccion Nacional Mexicana (Mexico), correspondiente al Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, en el Estadio Lusail, Lusail, Doha, 26 de noviembre de 2022.|Jorge Martinez/Jorge Martinez

¿Por qué nunca se disputó el partido?

Pese al optimismo inicial, el calendario cambió conforme se acercó el Mundial. Tanto México como Argentina anunciaron otros compromisos de preparación y el duelo dejó de aparecer entre los planes oficiales.

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Ninguna de las dos federaciones explicó públicamente el motivo de la cancelación. Simplemente dejaron de mencionar el proyecto. Se dice que la empresa organizadora le exigió más dinero del previsto a la FMF, pero no hubo confirmación oficial.

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Los rivales que eligieron antes del Mundial

La Selección Mexicana terminó disputando partidos de preparación frente a Ghana, Australia y Serbia, encuentros que sirvieron para ajustar los últimos detalles antes del inicio del Mundial. Argentina, por su parte, programó amistosos contra Honduras e Islandia durante los primeros días de junio.

El México vs Argentina quedó como una oportunidad perdida

El enfrentamiento generaba expectativa por la rivalidad deportiva que ambas selecciones han construido durante los últimos años, especialmente después de sus cruces en Copas del Mundo (2006, 2010 y 2022). Sin embargo, el amistoso nunca pasó de la etapa de negociaciones.

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Aunque estuvo cerca de concretarse y fue reconocido por dirigentes de ambos lados, el acuerdo no llegó a firmarse y el partido quedó cancelado antes del Mundial 2026. Desde entonces, ninguna de las federaciones ha explicado oficialmente lo sucedido.

