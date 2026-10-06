¡MÉXICO LO INTENTA TODO! Las mejores jugadas del primer tiempo ante Chile
¡SE ACABÓ EL PRIMER TIEMPO! 🇲🇽🔥 Revive las mejores jugadas, llegadas, atajadas y oportunidades de la Selección Mexicana en el México vs Chile.
México vs Chile | RESUMEN DEL MEDIO TIEMPO Y GOLES. Revive todo lo ocurrido durante los primeros 45 minutos del amistoso internacional entre la Selección Mexicana y Chile.
Las mejores jugadas, oportunidades de gol, atajadas y momentos más importantes del México vs Chile están aquí. La Selección Mexicana buscó generar peligro ante una selección chilena que también tuvo que responder en un intenso primer tiempo. ⚽🇨🇱