¡Mejor ni hablamos! Gilberto Mora se adueña del 10 y brilla en el México vs Colombia

El México vs Colombia dejó conclusiones, dudas y varios puntos para el análisis en el nuevo proceso de la Selección Mexicana encabezado por Rafa Márquez.

Gilberto Mora fue uno de los grandes protagonistas del encuentro. Portando el número 10 de México, el joven futbolista volvió a demostrar su calidad y se convirtió en uno de los jugadores más destacados del partido.

