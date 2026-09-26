México vs Colombia | Resumen y Goles | Highlights | AMISTOSO | SEPTIEMBRE 2026

¡Revive lo mejor del México vs Colombia! 🇲🇽🇨🇴⚽ Disfruta del resumen, los goles y highlights del amistoso internacional disputado en septiembre de 2026.

El debut de Rafa Márquez al frente de la Selección Mexicana dejó grandes emociones, oportunidades al poste y momentos destacados, incluido el golazo de Gilberto Mora.

