México vs Colombia | Resumen y Goles | Highlights | AMISTOSO | SEPTIEMBRE 2026
¡Partidazo en Baltimore! 🔥🇲🇽 Revive los goles, las mejores jugadas y todos los momentos del México vs Colombia, en el debut de Rafa Márquez al frente de la Selección Mexicana.
¡Revive lo mejor del México vs Colombia! 🇲🇽🇨🇴⚽ Disfruta del resumen, los goles y highlights del amistoso internacional disputado en septiembre de 2026.
El debut de Rafa Márquez al frente de la Selección Mexicana dejó grandes emociones, oportunidades al poste y momentos destacados, incluido el golazo de Gilberto Mora.