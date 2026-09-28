¡Se calentaron los ánimos! Se armó la Cámara Húngara en el México vs Colombia

El México vs Colombia vivió uno de sus momentos de mayor tensión cuando se calentaron los ánimos entre los jugadores de ambas selecciones y se desató una Cámara Húngara sobre el terreno de juego.

Empujones, reclamos y jugadores de México y Colombia cara a cara marcaron este intenso episodio del encuentro. Revive el momento y todos los detalles de lo ocurrido durante el México vs Colombia.

