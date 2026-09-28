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Fútbol

¡Se calentaron los ánimos! Se armó la Cámara Húngara en el México vs Colombia

La tensión aumentó durante el México vs Colombia y los jugadores protagonizaron un momento de empujones y reclamos que encendió el partido.

Por: Azteca Deportes

El México vs Colombia vivió uno de sus momentos de mayor tensión cuando se calentaron los ánimos entre los jugadores de ambas selecciones y se desató una Cámara Húngara sobre el terreno de juego.

Empujones, reclamos y jugadores de México y Colombia cara a cara marcaron este intenso episodio del encuentro. Revive el momento y todos los detalles de lo ocurrido durante el México vs Colombia.