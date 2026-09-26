¡México y Colombia ya están en el M&T Bank Stadium! 🔥🇲🇽🇨🇴 Todo listo para el debut de Rafa Márquez

¡Todo está listo en Baltimore! 🇲🇽🔥 México y Colombia ya se encuentran en el M&T Bank Stadium para disputar uno de los partidos más esperados de esta nueva etapa de la Selección Mexicana.

Los reflectores están sobre Rafa Márquez, quien vive su debut como director técnico de México ante una exigente Selección de Colombia. Sigue todos los detalles, ambiente y cobertura desde el estadio.

