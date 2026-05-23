México vs Ghana: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY viernes 22 de mayo de 2026, previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™; marcador online

Previo al arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, México se medirá ante una potencia africana. Desde la cancha del Estadio Cuauhtémoc, la Selección Nacional recibe a Ghana.

El partido servirá para que Javier Aguirre y su cuerpo técnico afinen los últimos detalles previo al Mundial en casa. De igual manera, permitirá que los jugadores que radican en la Liga MX, y que fueron convocados, tengan actividad tras casi un mes de no jugar, al ser extraídos de sus equipos y no poder disputar la Liguilla del Clausura 2026.

Asimismo, algunos "europeos" ya están en el CAR, donde Javier Aguirre confirmó que tratará de darles minutos para poder ver el ritmo competitivo con el que llegan. Algunos, como Luis Chávez y Edson Álvarez, vienen de lesiones complicadas y apenas sumaron minutos con sus equipos en Europa.

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Alineaciones México vs Ghana partido de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

México: 'Tala' Rangel, Israel Reyes, Luis Romo, Jesús Gómez, Jesús Gallardo, Erik Lira, Gilberto Mora, Brian Gutiérrez, Alexias Vega, 'Hormiga' González y 'Piojo' Alvarado.

Ghana: Benjamin Asare, Oscar Oppong, Terry Yegbe, Nathaniel Adjei, Jan Kwasi, Rak-Sakyi, Majeed Ashimeru, Ibrahim Osman, Emmanuel Edjei, Felix Afena y Daniel Agyei.

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