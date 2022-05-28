México 2-1 Nigeria | Resumen Amistoso rumbo a Qatar 2022

La Selección Mexicana comenzó su camino rumbo a Qatar 2022, el cuadro de Gerardo Martino se impuso por marcador de 2-1 ante su similar de Nigeria en un partido amistoso que se celebró en el AT&T Stadium de Arlington.

Los tantos del cuadro de México fueron obra del atacante de Cruz Azul, Santiago Giménez y un autogol de William Troost-Ekong. Mientras que Cyriel Dessers hizo el empate para Nigeria, el cuadro africano estrenó seleccionador, el portugués José Peseiro.

Por esta razón Johan Vásquez estuvo a punto de regresar a México

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¿Cuándo se juega el México vs Uruguay?

Uno de los partidos más atractivos que sostendrá la Selección Mexicana será ante la Selección de Uruguay, el duelo se realizará este jueves 2 de junio en el Estadio de la Universidad de Phoenix, en compañia de los mejores narradores de México, Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Inés Sainz, Zague, Carlos Guerrero, David Medrano y Gerardo Velázquez de León.

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