México vs Perú: GOLES, ATAJADAS y lo mejor de un PARTIDAZO | Resumen

¡Revive el México vs Perú! 🇲🇽⚽🇵🇪 Disfruta el resumen y goles del México vs Perú, con todos los highlights, mejores jugadas, atajadas y momentos destacados de este Amistoso Internacional de septiembre 2026.

Jairo Vélez abrió el marcador para Perú, mientras que Víctor Guzmán apareció con un gran remate de cabeza para marcar el empate de la Selección Mexicana.

