Rival de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026 calienta el duelo: “Puede ser una guerra”

A menos de un mes para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, México se prepara con sus seleccionados de la Liga BBVA MX para afrontar el torneo mundialista. Su debut será el 11 de junio contra Sudáfrica, primer rival que tendrá el equipo nacional en el Grupo A y que se llevará a cabo en el Estadio Banorte. Si bien aún faltan varias semanas para el encuentro, un jugador del combinado africano ya encendió el duelo entre ambas selecciones.

Mbekezeli Mbokazi, futbolista de Chicago Fire y de la Selección de Sudáfrica, lanzó una advertencia para todos aquellos que piensen que México tendrá asegurados los tres puntos en su debut. Es cierto que el equipo de Javier Aguirre parte como favorito al ejercer de local en Ciudad de México, sin embargo, el futbolista sudafricano afirmó que no le harán la tarea sencilla al combinado azteca.

Mbekezeli Mbokazi, jugador de Sudáfrica

Mbokazi advierte a la Selección Mexicana

“Lo que puedo decir es que México debe saber que no será un partido fácil. Va ser un partido muy duro y muy complicado”, fue lo que dijo en primera instancia el jugador de Chicago en una entrevista con Central Fox. No obstante, lejos de evitar calentar el duelo, sus declaraciones se transformaron cada vez más picantes.

“Pueden esperar una guerra dentro de la cancha, porque ellos quieren ganar, pero nosotros también queremos ese resultado. Así que será un partido muy difícil”, añadió el defensor de apenas 20 años de edad. Sudáfrica luce un equipo endeble en los papeles, pero Mbokazi advirtió que irán con el espíritu ganador intacto y buscarán complicar a México en su estreno durante la Copa del Mundo.

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Ya en el final de la entrevista, Mbokazi destacó que Sudáfrica no va solo a participar, sino que intentarán pelear el grupo y avanzar de ronda: “Es el momento de demostrarle a la gente lo que podemos lograr. No estamos jugando solo por participar. Estamos muy emocionados con esta oportunidad”. De esta manera, México debe empezar a tomar nota sobre lo que podría tener enfrente el 11 de junio en el Estadio Banorte.

"ES MOMENTO DE DEMOSTRALE A LA GENTE LO QUE PODEMOS LOGRAR" 🇿🇦



Mbekezeli Mborokazi, jugador sudafricano, habló sobre el Mndial2026 y enfrentar a México en la inauguración y recordó el Mundial de Sudáfrica en 2010 #CentralFOX pic.twitter.com/PjRtAShzW9 — CENTRAL FOX MX (@CentralFOXMX) May 12, 2026

El último antecedente entre México y Sudáfrica

Cabe resaltar que México y Sudáfrica ya se han enfrentado en un partido debut durante una Copa del Mundo. Sucedió en el choque inaugural en el Mundial de Sudáfrica 2010 cuando ambos equipos no se sacaron diferencias al empatar 1-1 con goles de Siphiwe Tshabalala por el lado de los africanos y Rafael Márquez para el combinado azteca. Ahora, el duelo se volverá a repetir, pero esta vez en territorio mexicano.

