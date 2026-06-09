Mientras Flick gana 14 millones de euros en Barcelona, exhiben MILLONARIO sueldo de Mourinho en Real Madrid

Tras la permanencia de Florentino Pérez como presidente del Real Madird se oficializó la llegada de José Mourinho para liderar la reestructuración del equipo tras un periodo sin títulos significativos. La noticia, que ha acaparado la atención mediática, marca el inicio de una nueva etapa en el conjunto blanco bajo la dirección técnica del portugués.

¿Cuánto ganará Mourinho como DT del Real Madrid?

Respecto a las condiciones contractuales del acuerdo, el diario alemán Sport Bild ha reportado que el técnico ha firmado un contrato de dos temporadas, con la opción de extenderlo por un tercer año adicional, dependiendo del rendimiento obtenido. Asimismo, la publicación señala que el salario del entrenador se fijó en 12 millones de euros anuales. Este dato resulta particularmente llamativo si se considera que, durante su reciente etapa al frente del Benfica, Mourinho percibía aproximadamente los 16 millones de euros. De esta forma, el técnico habría aceptado una reducción significativa en sus pretensiones económicas para concretar su retorno al Santiago Bernabéu.

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El reto que enfrentará en Madrid

La llegada de Mourinho responde a la necesidad de la directiva de implementar un cambio de rumbo inmediato y de recuperar la competitividad en las competiciones locales y continentales. El técnico luso, cuya etapa anterior en Madrid fue clave para marcar el estilo de juego y el carácter del equipo, se enfrenta ahora al reto de integrar su metodología en una plantilla que atraviesa una fase de recambio generacional y necesita estabilizar su funcionamiento.

El éxito de este proyecto dependerá, en gran medida, de la capacidad de Mourinho para adaptar su gestión a las exigencias actuales del club y de la respuesta de un vestuario que busca retomar el camino de los trofeos. Con la firma ya concretada, el enfoque se traslada ahora a la planificación de la pretemporada y a los ajustes tácticos que el entrenador implementará para intentar devolver al Madrid a la cima del fútbol europeo.

¿Cuánto gana Flick en el FC Barcelona?

Por su parte, el entrenador de loa Blaugranas gana aproximadamente 14 millones de euros, esto según información de distintos medios españoles.

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