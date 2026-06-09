OFICIAL: México pierde 3-1 ante Australia antes de la Copa Mundial de la FIFA

Estamos a tan solo dos días de vivir la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el Estadio Ciudad de México, la selección mexicana de futbol varonil ha enfrentado a modo de preparación a Portugal donde empataron 0-0, con Bélgica empataron 1-1, vencieron a Ghana 2-0, a Australia 1-0 y por último a Serbia 5-1. De esta manera la selección mexicana llega a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, invicta en sus últimos 8 partidos amistosos.

Sin embargo, esta preparación también la está viviendo la selección femenil de futbol, el sábado pasado lograron vencer a la selección de Australia con un marcador de 1-0. La selección australiana cuenta con Sam Kerr y Ellie Carpenter, jugadoras que en este segundo duelo amistoso lograron vencer a las mexicanas.

El partido se jugó en la ciudad de Sídney, Australia, aquí el conjunto oceánico venció 3-1 a las mexicanas. Australia comenzó ganando desde el minuto 22 con un gol de Alanna Kennedy y al minuto 26 llegó la respuesta de las dirigidas por Pedro López, Diana Ordóñez anotó el gol del empate, demostrando que este partido aún tenía mucho por demostrar.

Al 36’ Sam Kerr recuperó la ventaja para Australia y su gol fue el comienzo de lo que sentenciaría el partido para México. En la segunda mitad del encuentro, la selección mexicana no pudo concretar ninguna jugada de peligro y al minuto 70 Caitlin Ford anotó el tercer gol de las australianas. El partido terminó 3-1, sin embargo, a pesar de no haber conseguido la victoria, las mexicanas mostraron momentos donde manejaron y dominaron el terreno de juego.

¿Cuándo es el próximo partido de preparación de la selección mexicana femenil?

Con este partido la selección mexicana de futbol femenil cierra su gira de preparación rumbo al Campeonato de Concacaf W.

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