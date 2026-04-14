Mientras que en Sudamérica lo despreciaron, en la Liga BBVA MX es el goleador de su equipo

La Liga BBVA MX puede ser catapulta o tumba de varios futbolistas extranjeros que llegan con el objetivo de despuntar su carrera; tal es el caso de Josué Ovalle, a quien despreciaron en Sudamérica y ahora se convirtió en un crack, a tal grado que es el goleador del Mazatlán FC, equipo que disputará su último partido en Primera División este viernes y será transmitido por TV Azteca Deportes.

Ovalle llegó para este Clausura 2026 como refuerzo para los Cañoneros y en tan solo unos cuantos partidos demostró su calidad, ya que, de acuerdo con datos de BeSoccer, suma 5 goles y una asistencia en 9 partidos disputados; es decir, anota cada 79 minutos. Pese al buen momento, el futbolista de 25 años no pelea por el título de goleo, el cual lidera la “Hormiga” González, quien tiene de fan al hijo de Gignac.

Josué Ovalle suma 5 goles y una asistencia en 9 partidos con Mazatlán FC.|Mazatlán FC

Así fue despreciado Josué Ovalle en Sudamérica

El futbolista de 25 años es canterano de uno de los más grandes equipos de Sudamérica como lo es Colo Colo; sin embargo, nunca pudo debutar en este club. Lo anterior, ya que entrenadores consideraron que no era apto para estar en la institución, pese a salir campeón con la categoría Sub-20.

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“Estuve hasta el último año juvenil, pero no pude debutar. Me dijeron que no estaba preparado para la primera de Colo Colo, quizá para algún otro equipo”, declaró Ovalle en entrevista exclusiva para El Deportivo.

Josué continuó su carrera de futbolista en Linares, club al que fue enviado a préstamo, pero solo permaneció un semestre. Después de que Colo Colo le rescindió su contrato, llegó a San Antonio Unido en calidad de jugador libre, donde estuvo por 3 años.

El ahora jugador del Mazatlán FC llegó a Limache en 2024, pero al no tener los minutos esperados decidió irse a Concepción en la Segunda División del futbol chileno. Fue en esta institución donde vivió uno de los mejores momentos, ya que pudo ascender junto al club.

Ovalle llegó a los Cañoneros para este Clausura 2026 en calidad de préstamo hasta el final del torneo y será hasta entonces que se decida cuál será su futuro, si regresar al futbol chileno o formará parte del plantel que conformará el nuevo equipo que se quede en lugar de Mazatlán.