Más allá del resultado: Lasse Gaxiola pone a México en la pista olímpica

El mexicano Lasse Gaxiola, de apenas 18 años, vivió este lunes una experiencia inolvidable en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, al disputar su segunda prueba en la disciplina de slalom. Aunque no logró finalizar la competencia, su participación marca un momento histórico para el deporte nacional y abre un camino de inspiración para futuras generaciones.

Gaxiola, originario de Baja California, se convirtió en uno de los pocos atletas mexicanos en competir en pruebas de esquí alpino en unos Juegos Olímpicos de Invierno. Su presencia en la pista italiana fue celebrada por aficionados que siguen con entusiasmo cada paso de los representantes nacionales en un terreno poco habitual para el país.

El joven atleta había debutado días antes en otra prueba del calendario olímpico, mostrando determinación y valentía frente a rivales con mayor experiencia y trayectoria. En el slalom, pese a no poder completar el recorrido, dejó claro que su objetivo no es únicamente el resultado inmediato, sino abrir puertas y demostrar que México puede tener presencia en disciplinas tradicionalmente dominadas por países europeos, Estados Unidos y Canadá.

Los ganadores del oro, plata y bronce

La prueba de slalom fue ganada por el suizo Loic Meillard con un tiempo total de 1:53.61 para llevarse la medalla de oro. El austriaco Fabio Gstrein obtuvo la presea de plata y el noruego Henrik Kristofersen consiguió el bronce.

En sus declaraciones previas, Gaxiola reconoció que competir en unos Juegos Olímpicos de Invierno es un sueño cumplido y que su preparación ha sido un reto constante, enfrentando limitaciones de infraestructura y recursos en comparación con otras naciones. Sin embargo, su espíritu competitivo y su juventud lo convierten en una promesa a seguir en los próximos ciclos olímpicos.

