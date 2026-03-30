Muchos ignoran este récord de un jugador de Chivas en México, pero Javier Aguirre sí lo tiene en cuenta

Así como el delantero del Guadalajara, la Hormiga González, es el más valioso de la Liga BBVA MX; la Selección Nacional de México tiene en sus filas a otra de las estrellas de Chivas que tiene un récord que muchos ignoran pero que Javier Aguirre sí ha tenido en cuenta en los últimos tiempos, razón por la que lo colocó como titular ante Portugal.

En el duelo disputado en el Estadio Banorte (antes Azteca), el portero titular fue Raúl “Tala” Rangel, que tiene una muy buena estadística atajando en la Selección Mexicana y que es una fija en las Chivas de Gabriel Milito. No por nada el “Vasco” Aguirre elige ponerlo como titular ante la lesión de Luis Ángel Malagón.

El arquero de Chivas utilizará unos guantes especiales del partido de la reinauguración del Estadio Banorte.|@raulra_22

El récord de Tala Rangel, portero de Chivas, en la Selección Nacional de México

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 a la vuelta de la esquina, tener un portero confiable es muy importante para Javier Aguirre y parece haberlo encontrado con el guardametas de las Chivas. Pues Tala Rangel dejó su portería en cero en los últimos 5 partidos en los que atajó con México.

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El guardametas de 26 años tuvo su valla invicta en el empate 0-0 contra Uruguay, el la victoria 1-0 contra Panamá, en el triunfo 1-0 con Bolivia, en la goleada 4-0 frente a Islandia y en el complejo 0-0 frente a Portugal. Son, sin dudas, muy buenos números para un arquero y además necesario para jugar el Mundial 2026.

Chivas es líder general|Gustavo Valdez/Gustavo Valdez

Las estadísticas de Raúl Tala Rangel en la Selección Mexicana

De acuerdo a Transfermarkt, sitio especializado en estadísticas y finanzas, estos son los números de Tala Rangel con la Selección Nacional de México:

Partidos jugados: 10

Goles en contra: 11

Porterías a cero: 6

Tarjetas recibidas: 0

Además de sus buenos números en México, “Tala” Rangel ha jugado 100 partidos con las Chivas de Guadalajara, en los que recibió 110 goles y tuvo la valla invicta en 34 de esos encuentros.

Está claro que, con esos números, Tala Rangel será uno de los tres convocados al Mundial 2026, seguramente junto Guillermo “Memo” Ochoa, mientras el tercer portero aún está por decidirse.

