Mundial 2026: El día que César Ramos, árbitro mexicano, encaró a Cristiano Ronaldo

Estamos a unas semanas para que dé inicio la Copa Mundial de la FIFA 2026, misma que será la última en la carrera profesional de Cristiano Ronaldo. Ante ello, luce interesante conocer una de las anécdotas más interesantes que el Bicho tiene con un colegiado mexicano.

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Cristiano Ronaldo llegará a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con 41 años de edad y con el objetivo claro de comandar a la Selección de Portugal, una de las más poderosas, a la cima internacional. Ahora bien, ¿sabías que hace tiempo Cristiano tuvo un altercado con César Arturo Ramos Palazuelos?

El día que César Ramos encaró a Cristiano Ronaldo

Todo ocurrió en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 en donde la Selección de Portugal enfrentó al combinado de Uruguay. Al término del juego el resultado le favoreció a los charrúas; sin embargo, minutos antes Cristiano Ronaldo y César Ramos, árbitro central, protagonizaron un delicado momento.

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Esto ocurrió segundos antes de la culminación del encuentro, cuando César Ramos no marcó una falta cerca del área rival. Molesto por la situación, Cristiano Ronaldo fue directamente a increparlo; sin embargo, el juez mexicano no solo no mostró miedo, sino que se plantó frente a él.

¡DEBE IMPONER SU AUTORIDAD ANTE TODOS!🔥



César Arturo Ramos recuerda el momento en que encaró a Cristiano Ronaldo y le puso un alto en pleno partido.

Personalidad, carácter… y autoridad ante una de las máximas figuras del fútbol mundial.



Vía Somos Fox pic.twitter.com/pVC02ELLuR — Claro Sports (@ClaroSports) April 17, 2026

Con la personalidad que lo caracteriza, César Ramos terminó frente a frente con Cristiano Ronaldo, a quien le mostró el tarjetón amarillo. Al final, el mismo Arturo reconoció que el protugués se acercó a él para pedirle una disculpa por lo que había ocurrido en el campo.

¿En qué Grupo del Mundial 2026 se encuentra Cristiano Ronaldo y Portugal?

La Portugal de Cristiano Ronaldo forma parte del Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026, misma en donde aparece junto a selecciones como Colombia, El Congo y Uzbekistán, a quienes enfrentará de la siguiente forma: