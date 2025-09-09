Mundial 2026: Todo lo que debes saber de la preventa de boletos

El sueño de millones de aficionados al futbol comienza a hacerse realidad: la FIFA abrió la preventa de boletos para el Mundial 2026, un torneo que marcará historia con la participación de 48 selecciones y 104 partidos, distribuidos en tres países sede: México, Estados Unidos y Canadá.

La cita más esperada del balompié arrancará el 11 de junio de 2026, y desde ahora los seguidores ya pueden dar el primer paso para asegurar su lugar en las gradas.

El proceso incluye varias fases, con precios dinámicos que dependerán de la demanda.

Fechas clave y registro para la preventa

La primera fase de preventa inicia el 10 de septiembre y concluye el 19 del mismo mes. En este periodo solo podrán participar los tarjetahabientes Visa, quienes deberán registrarse en la plataforma FIFA ID y entrar a un sorteo.

Los seleccionados recibirán la confirmación el 29 de septiembre, junto con una fecha y hora específicas para realizar la compra a partir del 1 de octubre. Cada aficionado podrá solicitar hasta 4 boletos por partido y un máximo de 40 en todo el Mundial 2026.

El registro se realiza únicamente en FIFA.com/tickets, donde será indispensable crear una cuenta FIFA ID. Para aumentar las posibilidades de conseguir entradas, los expertos recomiendan registrarse temprano, tener lista la tarjeta Visa y ser flexibles con partidos y sedes.

Precios y siguientes fases de venta

La FIFA anunció que los boletos tendrán un sistema de precios dinámicos. El costo base parte desde los 60 dólares (aprox. 1,120 pesos mexicanos) para los partidos de fase de grupos.

Mientras que la entrada más cara será para la final en el MetLife Stadium de Nueva York, con un precio de hasta 6,730 dólares (125,500 pesos mexicanos).

El organismo detalló que este modelo busca optimizar ingresos y llenar los estadios, aunque también existe la posibilidad de descuentos en partidos con menor demanda, tal como sucedió en el Mundial de Clubes 2023.

Si no logras conseguir boletos para el Mundial 2026 en esta primera etapa, aún habrá más oportunidades:

Segunda fase: del 27 al 31 de octubre, con resultados en noviembre y diciembre.

Tercera fase: tras el sorteo del Mundial, el 5 de diciembre en Washington D.C.

Cuarta fase: cercana al inicio del torneo, por orden de llegada.

Con todo esto, el camino rumbo al Mundial 2026 ya comenzó. Para los aficionados mexicanos, la cita será histórica: por tercera vez en su historia, el país vibrará como sede de la Copa del Mundo.