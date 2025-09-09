deportes
VIDEO: Oración de niños salvadoreños que se vuelve viral por La Selecta rumbo al Mundial 2026

Un video viral ha sacudido las redes sociales y tocado el corazón de miles de aficionados de un grupo de niños estudiantes salvadoreños

El Salvador
@LaSelecta_SLV
Fernando Campos
Mundial México 2026
Un video viral ha sacudido las redes sociales y tocado el corazón de miles de aficionados: un grupo de niños estudiantes salvadoreños se unió en oración para pedir que su selección logre la ansiada clasificación al Mundial 2026. En el clip se observa a los menores reunidos en un salón escolar, con las manos entrelazadas y la fe intacta, elevando su voz por el sueño de todo un país.

La escena ha sido replicada por medios y creadores de contenido quienes destacan el fervor patriótico y la esperanza que representa esta generación de jóvenes. Señalamos que El Salvador no ha clasificado a una Copa del Mundo desde España 1982, lo que hace aún más profundo el deseo colectivo.

¿Cómo se encuentra El Salvador dentro de la Eliminatoria rumbo al Mundial 2026?

La Selecta inició con buen pie la ronda final de las Eliminatorias de Concacaf, venciendo 1-0 a Guatemala en el Estadio Cementos Progreso, pero tuvo una sorpresiva derrota ante Surinam (1-2) este lunes 8 de septiembre. Ahora, el equipo salvadoreño se prepara para enfrentar a Panamá el 10 de octubre en casa con la ilusión intacta.

Para clasificar al Mundial 2026, El Salvador debe terminar como líder de su grupo en esta fase final, compitiendo contra Panamá, Guatemala y Surinam. Cada selección jugará seis partidos (ida y vuelta), y solo el primer lugar de cada grupo obtendrá el boleto directo, al momento se encuentra en la segunda posición con tres puntos solo por debajo de Surinam que suma 4. Los dos mejores segundos lugares de los tres grupos de la Eliminatoria de Concacaf tendrán una última oportunidad en el repechaje intercontinental.

