Nota

Revelan al jugador que tendría lugar seguro con la Selección Mexicana para el Mundial 2026

La representante Rafaela Pimenta elogió a un futbolista mexicano que representa y dio a entender que sería uno de los jugadores convocados para el Mundial 2026

Esto dijo Santiago Gimenez sobre Gilberto Mora
TV Azteca
Esto dijo Santiago Gimenez sobre Gilberto Mora
Iván Vilchis
Mundial México 2026
En las últimas horas, se han vuelto virales las declaraciones de la famosa representante Rafaela Pimenta pues elogió a un futbolista mexicano que representa y dio a entender que sería uno de los jugadores convocados para el Mundial de 2026.

Rafaela Pimenta es representante de Santiago Gimenez y de Gilberto Mora , dos futbolistas que han mostrado un gran nivel y que buscan disputar su primera Copa del Mundo en 2026.

Te puede interesar: Revelan FECHA del México vs Portugalcon Cristiano Ronaldo previo al Mundial 2026

Las declaraciones de Rafael fueron elogiando a Gilberto Mora, futbolista de Xolos. La representante mencionó para la cadena BBC Sport, que Mora es un jugador concentrado, respetuoso y con objetivos claros. Detalló que es un jugador con un aura especial que solo ciertos futbolistas tienen y agregó que para el junio del próximo año todo el mundo estará observando, dando a entender que sería convocado para el Mundial 2026 por su gran nivel que ha mostrado con 16 años.

“Dentro y fuera de la cancha, es exactamente el mismo: concentrado, respetuoso y con la vista puesta en el largo camino que le espera. Tiene ese aura especial que sólo tienen ciertos jugadores, el magnetismo que sientes cuando entra en una habitación. Lo que me impresionó fue lo serio y centrado que era para alguien de su edad, y lo impresionante que también era su inglés. Demostró de inmediato que veía el fútbol no sólo como un juego. Para junio del próximo año, el mundo entero estará observando.”

Gilberto Mora despierta interés en Europa

El nivel de Mora y el tener una representante tan conocida ha generado que despierte interés de varios equipos en Europa. Algunos medios han señalado que equipos como el Real Madrid o Barcelona, tendrían interés en hacerse de sus servicios.

Por el momento, todo se mantiene en interés ya que al ser menor de edad, no puede ser fichado por ningún equipo en Europa hasta que se mayor de edad.

Los números de Gilberto Mora

Gilberto Mora ha logrado situar un total de 40 partidos de forma profesional acumulando 2,162 minutos en el terreno de juego. Ha logrado marcar siete goles y ha dado una asistencia.

Selección Mexicana
