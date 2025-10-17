deportes
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Así van los bombos para el Mundial 2026; ¿a qué rivales podría enfrentar México?

En los siguientes párrafos podrás conocer una lista de las selecciones a las que México podría enfrentar en el Mundial 2026, esto de acuerdo con los bombos.

bombos-mundial-2026-posibles-rivales-mexico.jpg
X: Fifa World Cup / Selección Nacional
Alan Chávez - Marktube
Mundial México 2026
Lo vivido en la última edición de la Fecha FIFA ha traído consigo algunas respuestas en torno a las selecciones que ya confirmaron su pase al Mundial 2026, así como aquellas que están muy cerca de hacerlo. En ese sentido, ¿qué rivales tendría México de acuerdo a los bombos para la Copa del Mundo?

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

En estos momentos, son 28 los países clasificados al Mundial 2026, por lo que restan únicamente 20 cupos. Ante ello, varios de estos forman parte tanto del bombo 2 como del 3 y el 4, mismos en donde México podría encontrar nuevos y llamativos rivales para el torneo que se llevará a cabo a mediados del año entrante.

¿Cómo están los bombos del Mundial 2026 en estos momentos?

En primera instancia, vale decir que tanto México como Canadá y Estados Unidos forman parte del bombo 1, así como otros países como Inglaterra, Brasil y Argentina. En el bombo dos ya hay otras escuadras que han mostrado un gran funcionamiento en los últimos meses y que podrían enfrentar a la Selección Nacional.

En estos momentos, el bombo 2 del Mundial 2026 ya tiene a selecciones confirmadas como Colombia, Marruecos, Uruguay, Japón, Senegal, Irán, Ecuador y Corea del Sur, las cuales también podrían enfrentar a México en una hipotética fase de grupos, misma que contaría con rivales de primer nivel.

Después pasamos al bombo 3, mismo en donde ya hay selecciones de la talla de Australia, Argelia, Egipto, Paraguay, Costa de Marfil, Qatar, Túnez, Sudáfrica, Uzbekistán y Arabia Saudita. Finalmente, en el bombo 4 se ubican países como Jordania, Ghana, Cabo Verde y Nueva Zelanda, con otros países más aún por conocer.

¿Cuándo y dónde será el partido inaugural del Mundial 2026?

Prepárate, pues el inicio del Mundial 2026 está cada vez más cerca. La Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá comenzará el próximo jueves 11 de julio del siguiente año y el primer duelo será nada más y nada menos que en el Estadio Banorte, el cual albergará el tercer mundial en su historia.

