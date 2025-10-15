El gran detalle de Lionel Scaloni con la Selección Mexicana

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, ha decidido acabar con esa rivalidad que se ha creado en redes sociales entre México y el combinado albiceleste.

Te puede interesar: Los récords de otro planeta que alcanzaron Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en esta fecha FIFA

Ambas aficiones han tenido ciertos roces en los últimos años siempre que se encuentran en un torneo internacional. A pesar de esto, el estratega argentino se ha referido con mucho respeto a México en su última conferencia de prensa.

“Tengo un gran respeto por México, tienen una cultura futbolística enorme y una gran selección. Puede ser más lo que se alimenta en la prensa o redes sociales, pero al final somos dos selecciones históricas que se enfrentan y cada una quiere ganar”, dijo el DT argentino en esta fecha FIFA.

Resumen: Colombia golea 4-0 a México | Exhibición cafetera rumbo al Mundial 2026

¿Final de mundial anticipada?

Scaloni se expresó acerca del duelo ante España por la Finalissima y se animó a hablar acerca de la convocatoria de las próximas fechas FIFA.

“No sabemos nada. Preguntamos y no tenemos conocimiento del tema. Por ahora no hay nada confirmado. Para la próxima fecha FIFA la idea va a ser más o menos la misma. Sabemos que va a haber partidos en el fútbol argentino, estará el diálogo por delante. Estamos abiertos también a nuevos chicos que quieran seguir aportando, aunque en un principio la base es esta”, aseguró Lionel Scaloni.

Messi, en todos los detalles

Por último, se refirió al impacto que tiene Messi en la selección y a lo bien que han trabajado los juveniles de la selección Sub-20 de Argentina en el Mundial de la categoría disputado en el país de Chile.

“A nosotros no nos deja de sorprender el impacto de Messi, cada vez que sucede nos quedamos con la boca abierta. Vamos a hablar con él. Todos los que están trabajando en juveniles lo hacen con un amor a la camiseta y por querer que los chicos aprendan, es envidiable”, sentenció el técnico de los últimos campeones del mundo.

Te puede interesar: El tremendo BALONAZO que noqueo al técnico Julen Lopetegui en clasificación de Qatar (VIDEO)