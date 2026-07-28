Nadie puede creer la lesión que ocurrió en el México vs Ecuador y se reveló apenas ahora

El partido entre México y Ecuador que causó polémica en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, sigue dejando historias que se conocen semanas después. Uno de los futbolistas titulares de la selección ecuatoriana habría disputado buena parte del encuentro con una lesión de gravedad que pasó desapercibida durante el juego. Hoy le trae consecuencias negativas

El protagonista es Joel Ordóñez, defensor de Ecuador. De acuerdo con el medio belga Voetbalbelgie, el central sufrió una fractura en el metatarso (pie) durante el compromiso frente a México. La lesión explicaría por qué fue sustituido al finalizar el primer tiempo. Ya afecta a su futuro en el mercado de fichajes. En tanto, el DT del equipo ecuatoriano habló.

Joel Ordóñez jugó lesionado ante México

Según la información publicada en Bélgica, el defensor terminó el encuentro con una fractura que no se conoció durante el Mundial. A pesar de la molestia física, Ordóñez disputó la primera mitad antes de salir del terreno de juego en el descanso.

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En ese partido, el zaguero también quedó señalado por un error en la jugada que terminó en el segundo gol de México. El defensor perdió el balón en la salida y, al intentar recuperarlo, terminó cayendo antes de ser reemplazado.

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La lesión en Ecuador - México cambia su futuro en Europa

Antes de conocerse este problema físico, Joel Ordóñez despertaba el interés de varios clubes importantes de Europa. Equipos de la Premier League, la Serie A e incluso el París Saint-Germain seguían de cerca su situación en el mercado de fichajes.

Sin embargo, la fractura habría cambiado ese panorama. El reporte señala que el Club Brujas ahora contempla mantener al futbolista en su plantilla, mientras los equipos interesados esperan conocer su evolución antes de presentar una oferta.

México 2-0 Ecuador |MEXSPORT

México y un partido que sigue dando de qué hablar

La revelación de la lesión añade un nuevo capítulo a uno de los encuentros más importantes para ambas selecciones en el Mundial. Aunque Ecuador nunca informó oficialmente durante el torneo que Joel Ordóñez había sufrido una fractura, el reporte surgido desde Bélgica sostiene que esa lesión lo condicionó frente a México, en la derrota 2-0.

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Ahora, Ordoñez deberá completar su recuperación antes de definir si permanece en el Brujas o se puede ir o al menos vuelve a aparecer como objetivo de varios clubes europeos en los próximos mercados de transferencias.

