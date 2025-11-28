Nadie puede creer que en esta liga de Sudamérica hubo 17 expulsados en un partido

Las curiosidades en el futbol van para bien, como para mal, como el caso del Mundial con más expulsados de la historia . Una situación similar a esa se dio en Sudamérica, donde hubo 17 tarjetas rojas en un partido y se dio debido a una increíble y vergonzosa batalla campal una vez finalizado el encuentro.

Mientras ha habido jugadores expulsados en una final de Mundial , esta vez el foco estuvo puesto en la liga boliviana, precisamente en la Copa de Bolivia, en el partido válido por la la vuelta de los cuartos de final de dicha competencia, en el que se enfrentaron Real Oruro y Blooming y cuyo resultado terminó en empate 2-2 (3-4 a favor de la visita).

𝟭𝟳 𝗥𝗘𝗗 𝗖𝗔𝗥𝗗𝗦 𝗜𝗡 𝗢𝗡𝗘 𝗚𝗔𝗠𝗘 𝗜𝗡 𝗕𝗢𝗟𝗜𝗩𝗜𝗔 😵🟥 pic.twitter.com/Atb4sCDHjc — 433 (@433) November 27, 2025

Todo parecía como cualquier partido normal del futbol de Sudamérica. Sin embargo, en el estadio Jesús Bermúdez de Oruro se terminó produciendo una verdadera batalla campal. Incluyó golpes de puño, patadas voladoras, policía intentando separar, gas pimienta y hasta jugadores con sangre.

¿Cómo sucedió la batalla campal en la Copa Bolivia?

Resulta que dos futbolistas del equipo local se sintieron provocados por los festejos de la visita y comenzaron a increparlos. Todo parecía que se calmaba cuando un entrenador llegó a separarlos. No obstante, casi al unísono, en otro sector del campo de juego se desató la verdadera batalla campal.

‼️ Caso total en Bolivia: 17 𝐄𝐗𝐏𝐔𝐋𝐒𝐀𝐃𝐎𝐒 (!) e intervención de la policía



😬 El encuentro entre Real Oruro y Blooming acabó en el caos total en lo que se define desde Bolivia como una "vergüenza nacional" pic.twitter.com/txapvtgwjJ — Eurosport.es (@Eurosport_ES) November 27, 2025

Hubo golpes de puño y empujones que derivaron en un tumulto inmenso. Lejos de quedar allí, se pudo observar en las imágenes a jugadores lanzando patadas voladoras, otros futbolistas y entrenadores en el suelo y hasta personas con sangre en su rostro.

Aunque la policía llegó para intentar separar, realmente fue un trabajo muy difícil, puesto que pareció incitar aún más a los golpes. Así, los efectivos de las fuerzas policiales terminaron usando gas pimienta para desactivar la pelea. A raíz de todo esto, se espera que el Tribunal de Disciplina de la Federación Boliviana de Futbol imponga sanciones duras.

Real Oruro vs. Blooming violencia en Sudamérica

Los 17 expulsados del partido: un escándalo en Sudamérica

En Blooming, vieron la tarjeta roja Gabriel Valverde, Richet Gómez, Franco Posse, César Romero, Héctor Suárez, Roberto Carlos Melgar, César Menacho, entre los jugadores. Además fueron expulsados el técnico Mauricio Soria, el médico Henry Seas y el asistente José Luis Vaca.

Por su parte, en el Real Oruro fueron expulsados Raúl Gómez, Julio Vila, Yerco Vallejos y Eduardo Álvarez. Además, vieron la roja el entrenador Marcelo Robledo y los asistentes Iván Salinas y Rubén Poquechoque.

