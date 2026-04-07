Se prenden las alarmas en la Selección de Estados Unidos tras lesión de Patrick Agyemang

Faltando poco más de dos meses para el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, las alarmas se prendieron en la Selección de Estados Unidos, luego de darse a conocer la lesión de Patrick Agyemang, la cual podría poner en duda su participación en la próxima justa mundialista.

El delantero de la Selección de Estados Unidos, tuvo una caída bastante fuerte, aunque lo más preocupante, es que se tocó la zona del tendón de Aquiles, por lo que se especula que podrían tratarse de una ruptura, tema que lo dejaría fuera de la Copa Mundial de la FIFA.

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Así fue la lesión de Patrick Agyemang

La lesión de Patrick Agyemang, sucedió durante el partido de su equipo el Derby County en contra del Stoke City, duelo correspondiente a la Championship, el delantero estadounidense saltó para bajar un balón con el pecho, pero al momento de la caída, su pie izquierdo no lo hizo de forma correcta.

El panorama luce bastante complicado para Patrick Agyemang, pues tuvo que salir del juego en camilla, aunque su rostro de dolor fue una de las cosas que más llamó la atención de los medios de comunicación y los aficionados.

Patrick Agyemang fue una pieza fundamental en la última Fecha FIFA, ya que tuvo actividad en los duelos amistosos que tuvo la Selección de Estados Unidos frente a Bélgica y Portugal, incluso marcó un gol ante el cuadro belga.

Hasta el momento, no hay un reporte oficial sobre la lesión de Patrick Agyemang, pero en caso de confirmarse los rumores, la Selección de Estados Unidos se quedaría sin una opción importante en su delantera.

