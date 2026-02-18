ÚLTIMA HORA: San Francisco 49ers jugarán de local en CDMX en la temporada 2026 de la NFL

¡ES OFICIAL! La NFL confirma que el equipo de San Francisco 49ers volverá a la Ciudad de México en la temporada regular 2026, donde serán el equipo local en un partido que se disputará en el Estadio Banorte (Azteca). Aunque el rival y la fecha exacta se anunciarán después, la noticia ya genera gran expectativa entre la afición mexicana, considerada la más numerosa de la liga fuera de Estados Unidos.

Este encuentro forma parte de un compromiso trienal de la NFL para celebrar partidos de temporada regular en México durante 2026, 2027 y 2028. Arturo Olivé, director general de NFL México, destacó que el regreso de los 49ers subraya la relación duradera con los seguidores locales y el papel de México en la expansión internacional de la liga.

No es la primera vez que 49ers están jugando en la Ciudad de México. En 2005 protagonizaron el primer partido internacional de temporada regular de la NFL en el Estadio Azteca frente a los Arizona Cardinals, un hecho histórico que marcó el inicio de los juegos en México. Más recientemente, en 2022, el equipo dirigido por Kyle Shanahan volvió a la capital y derrotó 38-10 a los Cardinals en un Monday Night Football, consolidando su vínculo con la afición mexicana.

¡Ya se la saben! Los 49ers jugarán en la Ciudad de México este año.

Regresa lo que nunca se fue 🇲🇽🏈

NFL Mexico City Game



The 49ers are playing in Mexico City this year.

The game is back, but the truth is, we never left.

NFL Mexico City Game 🇲🇽🏈@NFL | @49ers | @49ersESP pic.twitter.com/x6DF7pAfEV — NFL México (@nflmx) February 18, 2026

¿

Cuántos partidos internacionales se jugarán en la temporada 2026 de la NFL?

Este encuentro de la temporada 2026 será parte de un calendario récord de nueve partidos internacionales que la NFL organizará en cuatro continentes y siete países.

México (1 partido)

Australia (1 partido)

Brasil (1 partido)

Alemania (1 partido)

España (1 partido)

Francia (1 partido

Reino Unido (3 partidos)

