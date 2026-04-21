Ni Chivas ni Cruz Azul lograron la fortaleza defensiva de Atlas y este récord lo demuestra

Mientras que Chivas y Cruz Azul son dos de los mejores equipos de la tabla anual 2025-26 y también forman parte de los clasificados a la Liguilla del Clausura 2026, hay un equipo que logró una fortaleza defensiva superior. Resulta que Atlas llegó a un récord que demuestra estar algunos escalones por encima de sus rivales y de su clásico en cuanto a su buen rendimiento.

Así como Atlas tiene a un jugador cuyo precio no paró de bajar desde que llegó a la Liga BBVA MX pero hoy es la figura del Clausura 2026, “Los Rojinegros” brillan en un aspecto defensivo clave que los puede ayudar para aspirar a clasificarse a la Liguilla: no ha recibido goles de tiros de esquina y apenas recibió dos tantos en acciones a balón parado en este torneo.

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El récord de Atlas que ni Cruz Azul ni Chivas pudieron conseguir.

De acuerdo a Statiskicks, Atlas no ha recibido gol de tiro de esquina en lo que va del Clausura 2026. Además, es el equipo con menos goles encajados (2) por ABP (Acciones a Balón Parado), como córner, faltas laterales, faltas directas, saques de banda o penaltis. Aunque Cruz Azul recibió dos tantos menos y Chivas uno menos, ambos sufrieron en pelota detenida.

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Los equipos con menos goles recibidos en este Clausura 2026

Deportivo Toluca: 11

Club América: 14

Pachuca: 14

Pumas UNAM: 15

Cruz Azul: 16

Chivas de Guadalajara: 17

Atlas de Guadalajara: 18

Los jugadores que podrían volver al equipo de Chivas en la Liguilla|Chivas de Guadalajara

¿Qué necesita Atlas para jugar la Liguilla del Clausura 2026?

Un punto positivo para Atlas es que depende de sí mismo para clasificarse a la Liguilla del Clausura 2026, pues ocupa la 7ª posición del torneo, con 22 puntos y -3 de diferencia de gol. Tienen las mismas unidades de América y León. Por su parte, Tigres de la UANL, Xolos de Tijuana y Necaxa aún tienen posibilidades de superar a Atlas en la tabla de posiciones.

Para jugar la Liguilla, Atlas debe sumar más puntos que sus inmediatos perseguidores. Le queda jugar ante Tigres en Guadalajara y frente a América en la CDMX. Es decir que puede dejar fuera de competencia a sus rivales directos.