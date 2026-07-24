Mientras Nicolás Larcamón ganaba 34 millones, este sería el sueldo de Joel Huiqui en Cruz Azul

Cruz Azul se enfoca en el Campeón de Campeones 2026 contra Toluca, luego de ganar 3 ediciones de este torneo. En el banquillo Joel Huiqui es quien prepara a la plantilla buscando un nuevo título. Lo curioso es que quiere ganar un nuevo torneo y su salario es inferior al del ex entrenador de La Máquina.

Mientras Nicolás Larcamón percibía un salario cercano a los 34 millones de pesos mexicanos por temporada (casi 2 millones de dólares), Cruz Azul le paga menos dinero a Joel Huiqui. Sin embargo, el entrenador mexicano respondió de inmediato.

joel huiqui nivel estudios DT Cruz Azul|Crédito: Instagram/@joel_huiqui3

¿Cuánto gana Joel Huiqui en Cruz Azul?

La continuidad de Huiqui también vino acompañada de un nuevo contrato. Aunque el club no hizo oficial la cifra, distintos reportes señalan que el estratega percibe alrededor de 800 mil dólares anuales, equivalentes a 14 millones de pesos mexicanos, un sueldo considerablemente menor al que tenía Larcamón durante su etapa en La Noria.

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La diferencia con Nicolás Larcamón es importante. El entrenador argentino cobraba cerca de 34 millones de pesos mexicanos por año, equivalentes a casi 2 millones de dólares, por lo que el costo del cuerpo técnico disminuyó tras el cambio de entrenador. Sin embargo, Huiqui ya ganó el Clausura 2026 y Cruz Azul pelea por ganar el Campeón de Campeones.

Nicolás Larcamón|MexSport

Los números de Joel Huiqui como entrenador de Cruz Azul

Más allá de la diferencia salarial con Larcamón, el rendimiento de Joel Huiqui ha sido sobresaliente desde su llegada al banquillo cementero. En poco más de tres meses al frente del equipo consiguió darle estabilidad al proyecto y mantener una efectividad muy alta. Estos son sus números con Cruz Azul:

Partidos dirigidos: 9.

Victorias: 7.

Empates: 2.

Derrotas: 0.

Efectividad de puntos: 2.56 por partido.

Jugadores utilizados: 24.

Tiempo en el cargo: 92 días.

En comparación, Nicolás Larcamón dirigió 47 partidos entre julio de 2025 y abril de 2026, con un balance de 24 victorias, 16 empates y 7 derrotas, además de una media de 1.87 puntos por encuentro. Aunque su proceso fue más extenso, la llegada de Huiqui permitió a Cruz Azul cerrar la temporada con el título del Clausura 2026 y mantener un inicio perfecto.

