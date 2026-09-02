Confirman aumento de precio de la Nintendo Switch a partir del 1 de septiembre; ¿cuánto costará?

La Nintendo Switch se ha convertido en una de las consolas más interesantes y populares a nivel mundial, por lo que, al interior de la República Mexicana, la versión número 2 ha logrado competir directamente con monstruos de la industria como la PlayStation 5 y la Xbox Series.

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Esta situación ha generado que muchas personas se decanten por comprar la Nintendo Switch 2 al considerar que cuenta con más ventajas respecto a sus rivales directas. No obstante, es preciso mencionar que, de forma oficial, el costo de esta consola subirá a partir del 1 de septiembre en México.

¿Aumentará el costo de la Nintendo Switch 2 en México?

De acuerdo con información del portal Nintenderos, el costo de la nueva consola de la Nintendo Switch 2 contará con una modificación a partir del próximo 1 de septiembre, esto debido a un ajuste al alza en su PVP recomendado dentro de la República Mexicana.

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Oficial: Nintendo confirmó un aumento de precio para la Switch 2 en México. Esto a partir del 1 de septiembre. pic.twitter.com/uZugjF0iPy — Cerebros (@CerebrosG) August 8, 2026

Cabe mencionar que, desde hace unas semanas, se había confirmado el aumento de la Nintendo Switch 2 en algunos países alrededor del mundo; sin embargo, las presiones logísticas, así como el encarecimiento en la memoria RAM, han hecho que su precio aumente al interior del país.

¿Cuánto costará la Nintendo Switch 2 a partir del 1 de septiembre?

La fuente menciona que, al menos en el mercado mexicano, el aumento será de alrededor de 50 dólares. En otras palabras, el precio oficial de la Nintendo Switch 2 en México a partir del próximo 1 de septiembre será de 13,999 pesos, una cantidad importante para cualquier gamer.

Cabe decir que esta noticia ha causado un sinfín de comentarios entre la comunidad gamer en México, pues si bien consideran que el aumento no es significativo, sí puede pegar directamente en la economía de un sector de la población, la cual no esperaba un incremento antes del término del 2026.