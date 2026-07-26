No es Toluca: el equipo de la Liga BBVA MX que más títulos ha ganado en la presente década

Cruz Azul logró coronarse en el Campeón de Campeones tras vencer 3 a 1 al Toluca. Por lo que las estadísticas dentro del balompié nacional se han actualizado con el reciente triunfo encabezado por Joel Huiqui. Ya que muchos aficionados se preguntarán quién ha sido el equipo mexicano con más títulos en la presente década.

Tomando en cuenta todos los títulos oficiales desde el año 2020 en adelante, Cruz Azul es el equipo que más títulos ha cosechado en la década con 6 trofeos; en dos títulos de liga, dos Campeón de Campeones, una Supercopa de la Liga MX y una Liga de Campeones de la CONCACAF. Aunque existe otro equipo que ha sumado la misma cantidad de trofeos que La Máquina.

Cruz Azul es el equipo de la Liga BBVA MX con más títulos en la presente década|Club de Futbol Cruz Azul

Los 5 equipos de la Liga BBVA MX con más títulos en la presente década

América es otro equipo mexicano que logró sumar 6 títulos en la presente década; tres títulos de liga, una Champions Cup, un Campeón de Campeones y una Supercopa de la Liga MX. Mientras que en la tercera posición vemos al Toluca con 5 títulos; dos títulos de liga, una Liga de Campeones de la CONCACAF, un Campeón de Campeones y una Champions Cup.

América es el equipo mexicano que más títulos ha ganado en la presente década junto a Cruz Azul|Crédito: Mexsport

En la cuarta posición se encuentra Pachuca con 4 títulos al ganar un Derby de las Américas, una Challenger Cup, una Liga de Campeones de la CONCACAF y una liga. Por último vemos a Tigres con 4 títulos; una liga, un Campeón de Campeones, una Liga de Campeones de la CONCACAF y una Champions Cup.

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Joel Huiqui sigue sin conocer la derrota como DT de Cruz Azul

La llegada de Joel Huiqui como entrenador de Cruz Azul se dio mediante un interinato en el Clausura 2026. Misma que le valió su permanencia en el primer equipo tras lograr el ansiado título de liga. Por lo que ahora el entrenador mexicano suma 8 victorias y 2 empates en 10 partidos.

Joel Huiqui no ha perdido un solo partido como DT de Cruz Azul|Instagram: Joel Huiqui

En ese sentido, su más reciente logro en el Campeón de Campeones le brinda el récord de ganar 2 trofeos con La Máquina en apenas 10 partidos como entrenador. Por lo que ahora el cierre de semestre contarán con el objetivo de pelear por las competencias tanto nacionales como internacionales que afrontarán para el cierre de año.