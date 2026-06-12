No solo futbol: el mexicano que triunfa en el World Surf League y lidera la competencia mundial

Mientras que en el futbol el debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ fue con victoria para México. Pero la alegría no termina ahí, pues un crack mexicano triunfó en el World Surf League y lidera la competencia mundial. Nunca había llegado tan lejos en una prueba del Championship Tour. Ahora se enfrenta a uno de los grandes referentes de este deporte.

Mientras México ganó 2-0, ahora hay un mexicano que está entre los 8 mejores del Surf City El Salvador Pro 2026 y su nombre es Alan Cleland Jr. Este crack avanzó por primera vez en su carrera a los cuartos de final de una fecha del World Surf League Championship Tour tras superar al hawaiano Barron Mamiya en la quinta etapa del circuito celebrada en Punta Roca, El Salvador.

|Instagram World Surf League

Alan Cleland hace historia para México en la World Surf League

El mexicano manejó con inteligencia su serie de octavos de final y encontró las olas necesarias para imponer su estilo de power surfing. Sus mejores puntuaciones fueron 6.67 y 6.13 para un total de 12.80 puntos.

TE PUEDE INTERESAR:



Mamiya había arrancado con una ola de 5.33, pero necesitaba una calificación de 7.47 en los minutos finales para darle vuelta a la serie. La oportunidad nunca llegó y Cleland aseguró el pase a la siguiente ronda.

Tras la clasificación, el surfista celebró el logro como una meta cumplida dentro de la temporada 2026. “Estoy feliz porque nunca había pasado hasta esta etapa. Cumplí una meta este año”, declaró el mexicano a la World Surf League.

Gabriel Medina será el próximo reto del surfista mexicano Alan Cleland

La recompensa para Cleland será enfrentarse al brasileño Gabriel Medina, tricampeón mundial y una de las máximas figuras del surf internacional. Los otros cruces de cuartos de final quedaron conformados por Callum Robson ante Kanoa Igarashi, Marco Mignot contra Leonardo Fioravanti y Italo Ferreira frente a Kauli Vaast.

Lejos de mostrarse intimidado, el mexicano reconoció que enfrentar a Medina representa una motivación especial. “Fue un honor tener una ronda con él. Estaba destrozando todas las olas. Es un hombre que sabe surfear”, comentó. El duelo será este viernes 12 de junio desde las 11hs (tiempo del Centro de México).