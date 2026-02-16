Es uno de los mejores tenistas de la historia; así se reveló que quema miles de calorías por juego

Una de las razones por las cuales el tenis se ha convertido en uno de los deportes más intensos y espectaculares en cuanto a la baja de calorías se refiere deriva del ejercicio y la activación física que se realiza en cada partido profesional. Una muestra de ello es, precisamente, Novak Djokovic.

Novak Djokovic y Stan Wawrinka pelotearon en el Masters de Montecarlo

Con 38 años de edad, Novak Djokovic sigue siendo uno de los tenistas más importantes de la actualidad al grado de compararse con Jannik Sinner y Carlos Alcaráz. Ahora bien, ¿te has preguntado la cantidad de calorías que el tenista serbio quema cada vez que disputa un juego? La cantidad es abrumadora.

¿Cuántas calorías quema Novak Djokovic en cada partido?

Novak Djokovic es consciente de que, para mantenerse en el más alto nivel, necesita contar con una estricta rutina de entrenamiento que le permita mantener el nivel a sus 38 años de edad. Esta situación conlleva un plan de nutrición diseñado mediante la ingesta de calorías que le ayuda a mantener la energía día a día.

Su alimentación juega un papel clave en su preparación habitual, sobre todo, al momento de enfrentar partidos profesionales. De hecho, el portal Heraldo Deportes menciona que el tenista serbio registra la quema de entre 400 y 700 calorías por cada hora de juego; es decir, alrededor de 10 calorías por minuto.

Esto sugiere que, en duelos de alta intensidad y con un nivel de duración elevado, Novak Djokovic puede quemar miles de calorías en tan solo unas horas. De hecho, un ejemplo de lo anterior fue lo que ocurrió su participación en Wimbledon, torneo en el que registró más de 16 horas de juego.

¿Cuántos títulos ha ganado Novak Djokovic como profesional?

Novak Djokovic hizo su debut como tenista profesional en el circuito ATP en el año 2003, por lo que tiene más de dos décadas activo. En esta cantidad de tiempo, el jugador serbio acumula 101 títulos ATP, mismos en donde se registran el bronce y el oro obtenidos en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y París 2024, respectivamente.