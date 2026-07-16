Hay una nueva regla para la Liga BBVA MX que entra en vigencia durante el Apertura 2026

Durante la jornada de este jueves 16 de julio, la Liga BBVA MX volverá al ruedo pese a que la Copa Mundial de la FIFA 2026™ sigue en curso. A pocas horas del inicio del Apertura 2026, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) publicó el reglamento de competencia para la temporada 2026-27 y anunció un nuevo cambio que pocos esperaban.

En dicho reglamento se puede leer la desaparición del ascenso y descenso de clubes de Primera División. Esto quiere decir que ningún equipo de la Liga Expansión MX podrá acceder a una plaza en la Liga BBVA MX y, a su vez, los equipos de Primera División que se ubiquen en lo más bajo de la Tabla de Cociente no descenderán a Segunda División.

Según lo que se puede leer en el Artículo 35 de la competencia, fue eliminado el formato ascenso - descenso de clubes del torneo de la Liga BBVA MX. Esto dice el reglamento: “Derivado del acuerdo tomado por el Comité Ejecutivo de la FMF, a partir de la Temporada 2026 – 2027, los Clubes que integran LIGA MX no descenderán a EXPANSIÓN MX, asimismo los Clubes de EXPANSIÓN MX no ascenderán a la LIGA MX".

Qué pasará con el equipo que finalice último del Apertura 2026

De esta manera, los 18 clubes que participarán de la Liga BBVA MX mantendrán el registro de Primera División, por lo que la Tabla de Cociente solamente será un parámetro de estadística. Hasta la fecha no se ha detallado qué pasará exactamente con el equipo que quede en el último lugar. En torneos anteriores, las autoridades imponían una sanción económica a los clubes con peor desempeño.

TE PUEDE INTERESAR:



“Para fines estadísticos, la LIGA MX llevará el registro de la Tabla de Cociente, la cual será la suma de los resultados obtenidos en los siguientes Torneos: Apertura 2024 y Clausura 2025; Apertura 2025 y Clausura 2026; y Apertura 2026 y Clausura 2027″, es lo que detalla el Artículo 34 de la competencia.

Por qué desapareció el ascenso y descenso de la Liga BBVA MX

El ascenso y descenso de la Liga BBVA MX fue suspendido en 2020, cuando los dueños de los clubes aprobaron la creación de la Liga de Expansión MX. La medida se tomó después de que varios equipos de la entonces Liga de Ascenso enfrentaran problemas económicos, de infraestructura y dificultades para cumplir con los requisitos de certificación.

Atlas quiere un nuevo estadio.|Atlas FC

El objetivo inicial era proteger las finanzas de los clubes de la categoría inferior y establecer un periodo de estabilidad para desarrollar nuevos proyectos. Como parte del acuerdo, también desapareció temporalmente el descenso deportivo desde Primera División y se estableció el pago de multas para los últimos lugares de la tabla de cocientes.

Desde entonces, los equipos de la Liga de Expansión deben cumplir condiciones financieras, administrativas y de infraestructura para aspirar a subir a la máxima categoría. Sin embargo, la falta de clubes certificados y las decisiones tomadas por los dirigentes del futbol mexicano han impedido que el sistema tradicional regrese de manera regular.