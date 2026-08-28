¿Amenaza al EA Sports FC? Este es el nuevo estudio que sueña con quedarse con el futbol

Electronic Arts está convertida en una de las industrias más importante en la historia de los videojuegos deportivos, pues desde hace mucho tiempo tiene en el EA Sports FC su juego predilecto que se ha vuelto el favorito para los amantes del futbol a nivel nacional e internacional.

Alianza Caliente.MX | Selección Nacional

Esta situación, sin embargo, podría cambiar en un futuro a mediano y largo plazo luego de que distintas fuentes aseguraran que un estudio tiene en mente acaparar más del mercado deportivo, motivo por el cual no descarta un videojuego que compita directamente contra el EA Sports FC.

¿Qué estudio podría competir futbolísticamente hablando con el EA Sports FC?

De acuerdo con información del portal 3D Juegos, el 2K ha desvelado una nueva desarrolladora que tiene como nombre Small Axe Studios y que, en esencia, busca reforzar la presencia de la industria en el sector deportivo de los videojuegos, lo cual no es más que una nueva apuesta por generar competencia a nivel online.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

EA ile lisans anlaşması sona eren FIFA'nın, 2K ile yapmayı planladığı anlaşma son anda iptal oldu.



📌 FIFA, EA ile lisans anlaşması bittikten sonra yeni futbol oyunu için 2K Games ile ciddi görüşmeler yapıyordu. İddialara göre taraflar 10 yıllık bir anlaşmaya çok yaklaşmıştı;… pic.twitter.com/6U9TYx2BUo — Webtekno (@webtekno) June 12, 2026

La intención de 2K es asumir un rol protagonista en el mercado deportivo, por lo que, si bien no existe un anuncio oficial hasta el momento, no se descarta la aparición de un videojuego que compita directamente con el EA Sports FC considerando que, en otras disciplinas como el futbol americano o la lucha libre, 2K es la reina.

Cabe decir que, hasta el momento, esta información no está confirmada, por lo que no existe fecha respecto a un nuevo juego de futbol de parte de 2K. Eso sí, los organizadores aseguraron que la intención es crear videojuegos AAA cuya experiencia para el usuario sea mágica.

¿Cuándo sale el EA Sports FC 27 y cuál será su costo?

Por lo pronto, y en medio de este rumor, vale decir que Electronic Arts ya espera con ansias el lanzamiento del EA Sports FC 27, el cual se espera que sea el videojuego más importante de los últimos años dentro del mundo del futbol y que saldrá a la venta el 25 de septiembre a cambio de 69.99 dólares en su versión estándar.