Los números que Julián Quiñones tenía cuando jugaba en Club América: ¿bueno o malo?

Julián Quiñones está en boca de todos por haber anotado el primer gol de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El delantero fue clave para que México lograra derrotar a Sudáfrica en el debut del Grupo A y sus números llamaron la atención de todo el mundo. Viene de ser el máximo goleador de la Saudi Pro League con el Al Qadsiah, pero su destreza goleadora también deslumbró durante su paso por el Club América.

El atacante llegó al Nido de Coapa el 3 de julio de 2023 procedente de Atlas. Su paso por la institución fue breve, pero en menos de un año logró ganar tres títulos con las Águilas: Apertura 2023, Clausura 2024 y Campeón de Campeones 2024. Gracias a su increíble rendimiento en la Liga BBVA MX, Al Qadsiah se lo llevó hacia Arabia Saudita el 20 de junio de 2024.

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Los números de Julián Quiñones en América

A lo largo de su estancia en el club americanista, Quiñones disputó 52 partidos, marcó 23 goles y dio 10 asistencias con América entre Liga BBVA MX, Concacaf Champions Cup y Leagues Cup/torneos internacionales. Estos números lo posicionaron como uno de los futbolistas más letales del futbol mexicano y fue la principal razón por la que América no logró retenerlo tiempo después.

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Su impacto en el Apertura 2023

En su primer torneo con América, Quiñones fue clave para romper la sequía de títulos del club. En el Apertura 2023 jugó 20 partidos, acumuló 1,542 minutos, convirtió 10 goles y repartió 5 asistencias. También marcó en la final ante Tigres, en el tiempo extra, en una noche que terminó con la estrella 14 para las Águilas.

Julian Quinones scores his goal 1-1 of America during the game America vs Leon, corresponding to Round 06 of the Torneo Apertura 2023 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on August 26, 2023.



Julian Quinones anota su gol 1-1 de America durante el partido America vs Leon, correspondiente a la Jornada 06 del Torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 26 de Agosto de 2023.|Adrian Macias/Adrian Macias

Su segundo título y salida del club

En el Clausura 2024, volvió a ser importante para el equipo de André Jardine. América venció a Cruz Azul en la final y consiguió el bicampeonato de Liga BBVA MX. En ese momento, Quiñones llegó a seis títulos de Liga BBVA MX en su carrera, con campeonatos en Tigres, Atlas y América.

Su salida se confirmó en junio de 2024. América lo despidió tras un año y tres títulos, mientras Al Qadsiah oficializó su fichaje para llevarlo al futbol de Arabia Saudita.

El gran 2026 de Julián Quiñones en números

En la Saudi Pro League, Quiñones cerró con 33 goles en 31 partidos, cifra que le dio la Bota de Oro 2025-26 y ayudó a que Al Qadsiah terminara en el cuarto lugar. La liga saudí destacó que fue elegido Fans’ Player of the Season y acumuló 14 premios de Jugador del Partido.

El delantero viene de anotar el primer gol y ayudó a generar el segundo en el México 2-0 Sudáfrica. Mientras tanto, buscará seguir aumentando su marca personal para convertirse en el máximo goleador de todo el mundo.