OFICIAL: Los mexicanos que jugarán la Champions League 2025-26

¡Invitados a la gran fiesta del futbol! Terminaron las fases previas de la UEFA Champions League 2025-26, por lo cual ya conocemos a todos los equipos que formarán parte de la fase de liga de esta competición que para muchos es la mejor del mundo, en donde se contará con participación mexicana gracias a Alex Padilla del Athletic Club y Rodrigo Huescas del FC Copenhague.

El Athletic Club, en donde milita Alex Padilla quien tuvo una efímera etapa de seis meses con los Pumas de la Universidad en la Liga BBVA MX pero que regresó a España debido a que el conjunto de Bilbao solicitó su regreso inmediato debido a la salida de su segundo portero, clasificó a la Champions League tras quedar en cuarto lugar en LaLiga en la temporada 2024-25.

Por su parte, el FC Copenhague tuvo que sortear un camino más largo a pesar de ser campeón de la Superliga Danesa, pues en fases previas superó a rivales como el Drita, el Malmo y por último al Basilea de Suiza para así clasificar a la fase de liga.

Finalmente, la posibilidad de ver a tres mexicanos en esta fase de la Champions se esfumó tras la derrota del Fenerbahce ante el Benfica, en donde las Águilas se impusieron 1-0 en el marcador global al nuevo equipo de Edson Álvarez, quien recientemente dejó al West Ham de la Premier League de Inglaterra .

Sorteo de la UEFA Champions League 2025/26: ¿Fecha y hora?

El sorteo para definir los emparejamientos de la fase de liga de la Champions League se celebrará el jueves 28 de agosto de 2025 a las 10:00 am tiempo del centro de México.

¿Qué incluye este sorteo y por qué es importante?

