OFICIAL: Cruz Azul anuncia a su delantero ESTRELLA para el Clausura 2026

Cruz Azul confirmó de manera oficial la incorporación de su nuevo refuerzo ofensivo para el Clausura 2026. La Máquina suma a un delantero a su plantel, quien se une a las altas ya registradas del argentino Agustín Palavecino y del nigeriano Christian Ebere.

El equipo dirigido por Nicolás Larcamón afronta el torneo con una reestructuración profunda, luego de registrar siete bajas de cara al Clausura 2026 y a su participación en la Concacaf Champions Cup , certamen en el que el conjunto celeste defiende el título. Con el cierre de registros marcado para el 9 de febrero, la directiva trabajó contrarreloj ante la falta de un centro delantero que pudiera competir directamente con Gabriel “Toro” Fernández.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Cruz Azul cambia de horario en el Clausura 2026

¿Quién es el nuevo delantero de Cruz Azul para el Clausura 2026?

Cruz Azul concretó la llegada de Nicolás Ibáñez como refuerzo para el Clausura 2026. El atacante ya figura en los registros oficiales de la Liga BBVA MX, tras completar el trámite administrativo antes del cierre del mercado de fichajes.

Ibáñez llegó a la Ciudad de México procedente de Monterrey, donde realizó las pruebas médicas y formalizó su contrato con La Máquina. La operación se cerró como transferencia definitiva por dos años, con opción a extender el vínculo por una temporada adicional.

Diversos reportes señalan que el monto del traspaso se acordó en alrededor de 2.5 millones de dólares, más incentivos que podrían elevar la cifra a cerca de 3 millones. El delantero procede de Tigres, institución que lo adquirió tras su paso por Pachuca por una cantidad cercana a los 10 millones de dólares.

NICO IBÁÑEEEEEEEEEEZ. 🔥



BIENVENIDO A CRUZ AZUL. TU NUEVA CASA. 💙🚂 pic.twitter.com/oU3awlCv44 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) February 10, 2026

Te puede interesar: Jorge Sánchez dejó Cruz Azul y esta es la pésima noticia que le dieron al llegar a Grecia

¿Cuáles son los números de Nicolás Ibáñez y en qué equipos de la Liga BBVA MX ha estado?

A sus 31 años, Nicolás Ibáñez defenderá su cuarta camiseta dentro del futbol mexicano. Su etapa en el país comenzó en el Clausura 2018 con el Atlético de San Luis, cuando el club aún militaba en el Ascenso MX.

Con el conjunto potosino acumuló 115 partidos oficiales, en los que registró 57 goles y siete asistencias, cifras que lo consolidaron como uno de los delanteros más productivos del club.

Su rendimiento con San Luis llamó la atención en la Bella Airosa, donde en su paso por los Tuzos, entre julio de 2021 y diciembre de 2022, disputó 62 encuentros, con 35 anotaciones y dos asistencias, su aporte ofensivo resultó determinante en la conquista del título del Apertura 2022.



Te puede interesar: OFICIAL: TV Azteca transmitirá a Pumas en el Clausura 2026

Desde el Clausura 2023 hasta el inicio del Clausura 2026, Ibáñez militó en Tigres, donde llegó con la expectativa de convertirse en el relevo ofensivo de André-Pierre Gignac, pero nunca pudo consolidarse. Con los felinos participó en 141 partidos, marcó 31 goles y aportó 11 asistencias.

El delantero cerró su etapa en San Nicolás de los Garza con tres títulos en su palmarés: Liga MX, Campeón de Campeones y Campeones Cup.

¿Cuándo debutaría Nicolas Ibáñez con Cruz Azul?

De no surgir contratiempos, Nicolás Ibáñez podría debutar con Cruz Azul el próximo domingo en la Jornada 6 del Clausura 2026 , cuando La Máquina reciba a Tigres en la cancha del Estadio Cuauhtémoc., donde la oportunidad podría surgir tras que el jugador Gabriel “Toro” Fernández se encuentra inhabilitado tras ser expulsado por reclamar a los árbitros y cumplirá su segundo partido de suspensión, al mismo tiempo que sufre una lesión en su tobillo.

