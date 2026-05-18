¡Tragedia mundialista! El durísimo golpe que recibe la Selección de España con la baja de talentoso mediocampista del Barcelona

La Selección de España y el conjunto del Barcelona han recibido la peor noticia posible. El talentoso mediocampista, Fermín López, se perderá oficialmente la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras confirmarse la gravedad de la lesión sufrida el pasado fin de semana en LaLiga.

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Los peores presagios de los servicios médicos blaugranas se hicieron realidad este lunes. A través de un comunicado oficial, el club catalán informó que el futbolista de 23 años sufrió una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho durante el compromiso ante el Betis. El percance obligó a Fermín a abandonar el terreno de juego al descanso tras sufrir un fuerte impacto y reportar un dolor agudo que encendió de inmediato las alarmas de Hansi Flick y de toda la delegación ibérica.

Quirófano y adiós al sueño mundialista de Fermín

La gravedad del diagnóstico no deja margen a la esperanza. El Barcelona detalló que el jugador deberá someterse a un tratamiento quirúrgico en las próximas horas para corregir la fractura del hueso. Este tipo de intervenciones en el pie conlleva un periodo estimado de recuperación de entre ocho y doce semanas, una matemática implacable que destroza por completo el sueño del canterano de jugar su primera fiesta mundialista.

Para el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, este imprevisto representa un golpe táctico durísimo a la planeación. El estratega riojano tenía contemplado a Fermín como una pieza inamovible en su lista definitiva de 26 convocados, valorando su enorme dinamismo, su feroz presión alta y esa llegada desde la segunda línea que maravilló al mundo entero durante los Juegos Olímpicos.

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