deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

OFICIAL: Monterrey y Guadalajara son sedes del repechaje de la FIFA para el Mundial del 2026

Monterrey y Guadalajara tendrán un ambiente mundialista tres meses antes del arranque de la Copa del Mundo y es que han sido confirmados como sedes del repechaje de FIFA.

estadio monterrey chivas repechaje mundial 2026
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Mundial México 2026
Compartir

Lo que se venía comentando en las últimas semanas se ha confirmado: México será sede del torneo clasificatorio al Mundial 2026, recibiendo a seis selecciones del orbe en los Estadios Akron y Bancomer de Chivas y Rayados, respectivamente para enfrentarse del 23 al 31 de marzo del 2026.

Seis selecciones de cinco confederaciones deberán de comenzar a planear su viaje a México para este innovador formato y es que corresponde a las selecciones que se quedaron muy cerca de ir directo al Mundial y que con base a diferentes formatos aún pueden alcanzar dos boletos que están en el aire.

Luego de una intensa eliminatoria en el mundo que terminó el 18 de noviembre, han quedado confirmadas 42 selecciones de 48 totales, y será en dos repechajes en donde se conozcan los que avanzarán.

estadio monterrey chivas repechaje mundial 2026

En México en las dos canchas que además tendrán actividad mundialista, se conocerá a los equipo que van a la Copa del Mundo en el repechaje que incluye a Irak competirá en representación de la AFC; la República Democrática del Congo, por la CAF; Jamaica y Surinam, por la Concacaf; Bolivia, por la CONMEBOL; y Nueva Caledonia, por la OFC.

"La intensidad, la emoción y el ambiente único que acompañarán este torneo encuentran en estos estadios un espacio a la altura

"El torneo clasificatorio acercará a los aficionados partidos decisivos en las mismas ciudades y estadios que acogerán el Mundial, a menos de tres meses de su inicio en Canadá, Estados Unidos y México”, mencionó Gianni Infantino en el marco del anuncio del Mundial.

¿Cómo es el formato del repechaje del Mundial del 2026?

En el caso del repechaje que se celebrará en México del 23 al 31 de marzo, tienen como objetivo encontrar a dos selecciones de seis que irán al Mundial del 2026, todo esto en un formato especial en el que las cuatro selecciones que están más alejadas en el ranking FIFA se enfrentarán en unas Semifinales a un partido y los dos equipos ganadores se verán las caras contra los dos mejor ubicados en dos finales paralelas.

Te podría interesar: Los árbitros por México que irían al Mundial del 2026

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Autor / Redactor

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Te Recomendamos

México vs Paraguay EN VIVO y GRATIS fecha FIFA 18 de noviembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Paraguay EN VIVO, partido de la fecha FIFA de noviembre 2025
México vs Uruguay en vivo partido amistoso fecha FIFA
Mundial México 2026
México vs Uruguay EN VIVO y GRATIS, partido de la fecha FIFA de noviembre rumbo al Mundial 2026
Thumbnail
Mundial México 2026
Iker Casillas nos visita en TV Azteca Deportes
México vs Ecuador en vivo partido amistoso de preparación previo al Mundial 2026
Mundial México 2026
México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
México vs Colombia en vivo fecha FIFA partido amistoso 2025
Mundial México 2026
México vs Colombia, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
Falta un año para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá
Mundial México 2026
El Mundial no se puede entender sin el aficionado mexicano: Falta un año para la Copa del Mundo
×
×