OFICIAL: Monterrey y Guadalajara son sedes del repechaje de la FIFA para el Mundial del 2026

Lo que se venía comentando en las últimas semanas se ha confirmado: México será sede del torneo clasificatorio al Mundial 2026, recibiendo a seis selecciones del orbe en los Estadios Akron y Bancomer de Chivas y Rayados, respectivamente para enfrentarse del 23 al 31 de marzo del 2026.

Seis selecciones de cinco confederaciones deberán de comenzar a planear su viaje a México para este innovador formato y es que corresponde a las selecciones que se quedaron muy cerca de ir directo al Mundial y que con base a diferentes formatos aún pueden alcanzar dos boletos que están en el aire.

Luego de una intensa eliminatoria en el mundo que terminó el 18 de noviembre, han quedado confirmadas 42 selecciones de 48 totales, y será en dos repechajes en donde se conozcan los que avanzarán.

En México en las dos canchas que además tendrán actividad mundialista, se conocerá a los equipo que van a la Copa del Mundo en el repechaje que incluye a Irak competirá en representación de la AFC; la República Democrática del Congo, por la CAF; Jamaica y Surinam, por la Concacaf; Bolivia, por la CONMEBOL; y Nueva Caledonia, por la OFC.

"La intensidad, la emoción y el ambiente único que acompañarán este torneo encuentran en estos estadios un espacio a la altura

"El torneo clasificatorio acercará a los aficionados partidos decisivos en las mismas ciudades y estadios que acogerán el Mundial, a menos de tres meses de su inicio en Canadá, Estados Unidos y México”, mencionó Gianni Infantino en el marco del anuncio del Mundial.

¿Cómo es el formato del repechaje del Mundial del 2026?

En el caso del repechaje que se celebrará en México del 23 al 31 de marzo, tienen como objetivo encontrar a dos selecciones de seis que irán al Mundial del 2026, todo esto en un formato especial en el que las cuatro selecciones que están más alejadas en el ranking FIFA se enfrentarán en unas Semifinales a un partido y los dos equipos ganadores se verán las caras contra los dos mejor ubicados en dos finales paralelas.

