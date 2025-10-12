OFICIAL: La primera SEMIFINAL definida del Mundial sub-20

Primera semifinal confirmada del Mundial sub-20 Chile 2025. La Selección de Colombia enfrentará a la Albiceleste en un choque sudamericano para definir al primer invitado al partido por el título. Argentina eliminó a la Selección de México , mientras que, los cafetaleros dieron la campanada en un partidazo con España.

En este choque sudamericano, Argentina parte como favorito por su paso perfecto en el actual mundial, cinco victorias en el mismo número de compromisos pone a la Albiceleste con mayor peso en la balanza. Por otro lado, Colombia ha venido de menos a más, ya que en fase de grupos solo consiguió un triunfo, pero en fase de eliminación directa venció a Sudáfrica 3-1 y después hizo lo propio con el cuadro ibérico.

Concacaf todavía tiene un representante

En los otros dos compromisos de cuartos de final, Estados Unidos se verá las caras con Marruecos y Noruega enfrentará a su similar de Francia. El combinado de las barras y las estrellas ha estado imparable en suelo chileno con dos victorias en fase de grupos y una goleada frente a Italia en octavos de final. Por su parte, los africanos sorprendieron a propios y extraños tras clasificarse como primer lugar en un sector que compartieron con Brasil, España y México.

Finalmente, en duelo europeo; Noruega y Francia se verán las caras en un cotejo de pronóstico reservado. Los nórdicos se clasificaron como segundo lugar en el sector de Colombia, mientras que, el conjunto francés fue uno de los mejores terceros lugares en el grupo de Estados Unidos y Sudáfrica.

