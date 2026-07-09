OFICIAL: Pumas UNAM se refuerza con una estrella del Atlético Madrid

Mientras un canterano universitario se fue al América, Pumas UNAM confirmó un nuevo fichaje para el Apertura 2026. El club incorporó a una estrella con experiencia en Europa, en el Atlético Madrid, y recorrido internacional, en un movimiento que busca fortalecer su plantel para el nuevo torneo.

Así como el club Universidad Nacional busca refuerzos, Pumas Femenil presentó a Priscila Chinchilla, quien fue anunciada oficialmente como nueva jugadora. La delantera de Costa Rica llega procedente del Atlético de Madrid, donde puso fin a su etapa tras alcanzar un acuerdo de rescisión.

Pumas oficializó un nuevo fichaje para el Clausura 2026|Crédito: Pumas UNAM / X

Pumas UNAM se refuerza con una estrella del Atlético Madrid

La futbolista de 24 años disputó 13 partidos y marcó dos goles durante su paso por Atlético Madrid. Su salida estuvo relacionada con la búsqueda de mayor continuidad, pensando también en mantener ritmo de competencia con la selección de Costa Rica de cara a los próximos compromisos internacionales.

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El club universitario oficializó su llegada mediante una publicación en redes sociales, donde le dio la bienvenida al proyecto encabezado por Roberto Medina. Chinchilla se incorpora a un equipo que busca volver a competir por un lugar en la Liguilla tras quedar fuera en el Clausura 2026.

Priscila Chinchilla inicia una nueva etapa en Pumas

Esta será la segunda experiencia de la atacante en el futbol mexicano. En 2023 jugó para Pachuca y ahora afrontará un nuevo desafío con el jersey auriazul. Su conocimiento de la Liga MX Femenil fue uno de los factores que favorecieron su incorporación al plantel universitario.

Priscila Chinchilla llega con experiencia internacional

Además de su paso por Pachuca y Atlético de Madrid, Priscila Chinchilla ha representado a la selección de Costa Rica en competencias internacionales. En Pumas buscará recuperar protagonismo, sumar más minutos y aportar su experiencia en un semestre importante rumbo a las eliminatorias para el Mundial de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

👋 ¡Bienvenida a Pumas! ✨



Priscila Chinchilla se suma a nuestro proyecto para afrontar un nuevo reto con estos colores. 🐾



¡Pura vida! 🇨🇷#SiemprePumas pic.twitter.com/TeiwaYh730 — PumasMX Femenil (@PumasMXFemenil) July 8, 2026

Todos los refuerzos de Pumas UNAM para el Apertura 2026

La llegada de la seleccionada costarricense forma parte de una amplia renovación del equipo. En este mercado también fueron anunciadas: