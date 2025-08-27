¡Distancia Infernal! El equipo clasificado a Champions que hace casi frontera con China

La UEFA Champions League 2025-26 tendrá una presencia inédita y geográficamente sorprendente: el FC Kairat Almaty, club de Kazajistán, se ha clasificado por primera vez a la fase liga del torneo más prestigioso de Europa, convirtiéndose en el segundo equipo kazajo en lograrlo después del FC Astana en 2015.

¿En dónde juega el equipo de Kairat Almaty?

Fundado en 1954 y con sede en la ciudad de Almaty, ubicada en el sureste de Kazajistán y a menos de 300 kilómetros de la frontera con China, el Kairat representa una de las historias más singulares del futbol europeo. Su clasificación se concretó el pasado 26 de agosto, tras eliminar al Celtic FC de Escocia en una dramática tanda de penales (3-2), luego de empatar sin goles en los dos partidos de la ronda de playoffs.

El héroe de la noche fue el joven arquero Temirlan Anarbekov, de apenas 21 años, quien detuvo tres disparos desde los once pasos y desató la euforia en el Ortalyq Stadion de Almaty, donde más de 23 mil aficionados celebraron una hazaña que parecía imposible.

El técnico Rafael Urazbakhtin apostó por un planteamiento defensivo sólido y contragolpes rápidos, estrategia que neutralizó a un Celtic con mayor experiencia y presupuesto. La presión ambiental, el largo viaje desde Glasgow y el calor de Almaty fueron factores que jugaron a favor del equipo kazajo.

¿Cuál fue el camino del Kairat Almaty para llegar a la Champions League?

Kairat Almaty superó cuatro rondas eliminatorias para llegar a esta instancia, dejando en el camino a clubes como Ulytau, Slovan Bratislava y Yelimay Semey, antes de enfrentar al gigante escocés. El equipo ha reforzado su plantilla con jugadores internacionales como Jorginho y Valeri Gromyko, quienes aportaron goles y asistencias clave en la fase previa.

La clasificación del Kairat no solo es un logro deportivo, sino también un desafío logístico para sus futuros rivales. Almaty se encuentra a más de 5,000 kilómetros del centro de Europa, lo que convierte cada visita en una odisea para los clubes del continente.

