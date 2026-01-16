VIDEO: El día que IShowSpeed fue DESTROZADO por Bron Breakker en el Royal Rumble

Restan solo unos días para que se lleve a cabo el primer magno evento de la WWE, mismo que será el Royal Rumble. Esta función ha traído consigo momentos espectaculares en la historia, y uno de ellos guarda relación con la vez en la que IShowSpeed fue masacrado por Bron Breakker .

IShowSpeed se ha convertido en uno de los influencers y creadores de contenido más importantes que existen tanto en Estados Unidos como el resto del mundo. Bron Breakker, por su parte, está destinado a ser uno de los rostros más dominantes de la WWE en un futuro a corto y mediano plazo.

El día que Bron Breakker destrozó a IShowSpped

Fue en la más reciente emisión de Royal Rumble cuando ambos personajes se vieron las caras. Cabe mencionar que esta dinámica funciona con 30 luchadores en el ring, mismos que ingresan al mismo cada cierto periodo de tiempo. En aquel momento, Bron Breakker ya estaba en el cuadrilátero cuando IShowSpped estaba por ingresar.

Cabe mencionar que, para este momento del año, Bron Breakker era el Campeón Intercontinental y un “baby face” de la WWE; sin embargo, lo anterior no fue suficiente para que el norteamericano tomara vuelo y destrozara en dos al influencer a través de una lanza que lo dejó sin aire.

No conforme con esto, y después de un par de buenos minutos de IShowSpeed, Bron Breakker lo tomó, lo lovantó y lo lanzó por la tercera cuerda, lastimando realmente a un influencer que mostró sus heridas en backstage recordando que el wrestling no es un juego, y que se debe entrenar para formar parte de estos eventos.

¿Cuándo será el WWE Royal Rumble 2026?

El calendario de la WWE establece que la próxima edición del Royal Rumble se llevará a cabo el próximo sábado 31 de enero del 2026. La misma se realizará en Arabia Saudita, por lo que se espera que el show dé comienzo entre las 13:00 y las 14:00 horas, tiempo centro del país.